¿Qué opina Banxico sobre la reforma eléctrica y el outsourcing?

El Banco de México (Banxico) no descalificó ni alabó la nueva Ley de la Industria Eléctrica; sin embargo, confió en que su implementación pueda lograr un balance entre eficiencia y costos.

En tanto a la reforma sobre la subcontratación laboral, la colocó entre el balance de riesgos que mencionó para el crecimiento de la economía.?El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, aseguró que el año pasado fue un año complejo por la reducción en la demanda de energía eléctrica.

Durante la presentación del Informe Trimestral de la Inflación, Díaz de León comentó que esta situación o coyuntura complica la interacción entre la empresa productiva del Estado y los productores privados de energía, y con la nueva Ley de la Industria Eléctrica se modifica la interacción entre ambos.

Por lo que confió en que, al implementar la reforma, se pueda lograr un balance adecuado entre varios elementos que son deseables como: eficiencia, reducción de costos y promover la inversión para poder hacer frente a la demanda así como a una mayor participación de las energías limpias.?"Entendemos que ha sido como señalé un cambio en la interacción y será que en la implementación se logre estos balances que necesita la economía", consideró.

Subcontratación

Al dar a conocer las nuevas expectativas económicas, el gobernador de Banxico señaló como un riesgo para la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) que no se llegue a un acuerdo sobre la regulación de subcontratación que permita, al mismo tiempo, proteger el empleo y los derechos de los trabajadores, así como lograr una asignación eficiente y flexible del trabajo.?"Esto es clave: por un lado, es evidente que se tiene que proteger el empleo y los derechos de los trabajadores, y a la vez se deben contar con mecanismos que tengan la flexibilidad necesaria para tener una asignación eficiente del factor trabajo", expuso.

"Se debe encontrar esa combinación de esos dos factores, si se logra, será un factor que contribuya a que el empleo no sólo avance sobre bases firmes sino con un marco de mayor cumplimiento pleno a las obligaciones patronales y derechos de los trabajadores", condicionó.