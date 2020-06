¿Qué planes para celulares son los más económicos?

Prácticamente todos los mexicanos tienen un teléfono móvil para realizar llamadas, enviar mensajes o conectarse a internet, ¿pero cuál es el plan adecuado para tu bolsillo?

Cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a 2019 señalan que hay 122 millones de líneas de telefonía celular, de las cuales 83.5% son de prepago —de recarga temporal de saldo— y 16.5%, de pospago, en las que los usuarios mensualmente pagan un servicio.

Los datos muestran que la mayoría de los mexicanos prefieren realizar recargas periódicas, pues consideran que sólo pagan por lo que consumen, además de que estiman que un plan es más costoso.

Sin embargo, en el mercado existe una gran cantidad de opciones y planes que pueden favorecer a los usuarios, ya sea en prepago o en pospago, sin tener que gastar grandes cantidades de dinero.

Si eres de los que nunca ha probado los planes de pospago, te compartimos las características de los más económicos, con base en el comparador de tarifas del IFT y datos de las empresas.

Megamóvil 4.5

Por 100 pesos mensuales brinda minutos y SMS ilimitados a cualquier concesionario, 5 GB de datos e incluye WhatsApp, Facebook y Twitter. Para acceder a este servicio es necesario ser cliente de Megacable.

Freedom Pop 135

Por 135 pesos mensuales ofrece minutos y SMS ilimitados a cualquier concesionario, 2.3 GB e incluye redes sociales ilimitadas. Para poder contar con los beneficios de este plan, los usuarios deben ser clientes de Dish.

Internet Telcel 1000

Al recargar 149 pesos mensuales, este plan te entrega 1 GB en general y 1 GB para utilizar WhatsApp, Facebook y Twitter.

Las llamadas y mensajes SMS se cobran de la cantidad a pagar.

AT&T Consíguelo 1

Por 224 pesos al mes brinda minutos y SMS ilimitados a cualquier concesionario, así como un GB. No obstante, este plan de celular no incluye megas para redes sociales.

Izzi Móvil

Por 250 pesos mensuales brinda minutos y SMS ilimitados a cualquier concesionario, así como internet ilimitado. Sin embargo, para acceder a este servicio telefónico es necesario ser cliente del servicio de internet fijo de Izzi, que por el momento sólo está disponible en 17 ciudades.

En el caso de que prefieras el prepago, te compartimos las características de algunas ofertas que te otorgan 30 días de servicio.

AT&T Más $200

Requiere una recarga de 200 pesos y ofrece minutos y SMS ilimitados, 3GB de internet y uso de WhatsApp, Twitter, Facebook, Snapchat e Instagram ilimitado.

Bueno Cell

Por una recarga de 150 pesos brinda minutos y SMS ilimitados, 1 GB de internet y 1 GB para WhatsApp, Facebook y Twitter.

Her 200

Con una recarga de 200 pesos ofrece servicio por 32 días, llamadas, SMS y redes sociales ilimitadas, 2.5 GB de internet y 200 MB para videollamadas.

Prepago Rollover $200 de Movistar

Con una recarga de 200 pesos ofrece llamadas y SMS ilimitados, 3 GB para navegación libre, 1 GB para utilizar YouTube y Netflix y MB ilimitados para WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat.

Amigo Sin Límite 200 de Telcel

Por 200 pesos incluye llamadas y SMS ilimitados, e incluye 3000 MB para navegación libre, un GB para YouTube y Netflix, y MB ilimitados para WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat.