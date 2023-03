Qué sucede con el banco privado más grande de Alemania

A-AA+

El mercado vuelve a castigar a los bancos este viernes y se centran en Deutsche Bank. Se trata del banco privado más grande de Alemania y uno de los 20 mayores del mundo por manejo de activos.

Fundado en Berlín hace 153 años, la institución posee importancia sistémica, según la Junta de Estabilidad Financiera de Estados Unidos. En otras palabras, es demasiado grande para quebrar ya que su colapso tiene el potencial de desencadenar una crisis financiera.

Deutsche Bank cuenta con activos bajo su gestión valorados en 1.4 billones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a todos los bienes y servicios que México produjo a lo largo del año pasado, según el Producto Interno Bruto (PIB) estimado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Anuncio impacta estabilidad del sector financiero

La institución anunció este viernes que planea redimir, de manera anticipada, deuda por mil 500 millones de dólares, cuyo vencimiento era hasta 2028, pues aseguró que cuenta con "todas las aprobaciones reglamentarias requeridas" para esa decisión.

Sin embargo, tras el anuncio algunos inversionistas especulan sobre la Permuta de Riesgo Crediticio (CDS, por sus siglas en inglés) de Deutsche Bank, opinaron expertos de Monex esta mañana.

El CDS es un seguro que adquieren los inversionistas para protegerse en caso de incumplimiento de pagos. En este caso, el costo de asegurarse contra el incumplimiento de Deutsche Bank llegó a 220 puntos base este viernes y fue su mayor nivel en cinco años, desde 2018, según información de S&P Market Intelligence.

Esto se debe a que la decisión de Deutsche Bank detonó dudas de la estabilidad de los bancos con elevada exposición a préstamos corporativos.

Desde que quebró el Silicon Valley Bank hace dos semanas y el casi colapso del gigante Credit Suisse, hay incertidumbre sobre la estabilidad del sector financiero en Estados Unidos y Europa.

Las acciones de Deutsche Bank caen 6.3% en la bolsa de Fráncfort y 5.6% en la bolsa de Nueva York, aunque más temprano llegaron a hundirse más de 10%, de acuerdo con cifras de la agencia Bloomberg.

Deutsche Bank cuenta hoy con una capitalización de mercado de 375 mil millones de pesos, tomando en cuenta un tipo de cambio de 19 unidades por dólar.

En la apertura de este viernes, Banorte, de Carlos Hank González, tiene una capitalización de 435 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, 60 mil millones más que el banco alemán.

El canciller alemán Olaf Scholz reaccionó a la caída de las acciones asegurando que "no hay que preocuparse por Deutsche Bank, es muy rentable".

Por su parte, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, dijo a los líderes de la Unión Europea que, en caso necesario, la institución que encabeza está plenamente preparada para proporcionar liquidez al sistema financiero de la zona.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo ayer que los reguladores están preparados para tomar medidas adicionales para asegurar los depósitos bancarios si las condiciones lo ameritan. A pesar de esto, la volatilidad en las acciones bancarias persiste.

Con los riesgos de recesión aumentando, las bolsas de valores sufren caídas generalizadas, con los bancos llevándose la peor parte.

La Bolsa Mexicana de Valores abrió con un retroceso de 0.8% a 52 mil 419 puntos. En particular, BBVA pierde 2.4%; Banorte, -2.3%; Banco del Bajío, -1.5%; e Inbursa, -0.8%.

Los reguladores de Estados Unidos y Europa siguen esforzándose por infundir calma en los mercados financieros y entre los depositantes de los bancos.

La agencia Bloomberg reportó esta mañana que Janet Yellen convocará este viernes a los jefes de los principales reguladores financieros estadounidenses para una reunión no programada previamente del Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera.

La reunión será a puerta cerrada y no se precisó a qué hora comenzará, y tampoco quedó claro si el consejo emitirá una declaración tras el encuentro.