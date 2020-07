"Queremos que firmas sientan que hay respeto", dice secretaria de Economía

- A la administración federal le interesa que las empresas extranjeras sepan que en México se respetan contratos, mientras que a los dueños de micro y pequeños negocios del país quiere dejarles claro que nunca escucharán que se les dejará morir, dice la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín.

Comenta que aunque el gobierno no se comprometió con Estados Unidos a revisar las nuevas reglas en el sector energético, está a la espera de que se resuelvan los amparos interpuestos en esta materia.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la economista por la UNAM y el Colegio de México y con doctorado en Historia Económica por Harvard, expone: "lo que nos interesa es que las empresas con contratos sientan que se están respetando los convenios que se firman".

Comenta que en la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo estadounidense Donald Trump, "no hubo compromiso de revisar las nuevas reglas (del sector energético), porque hubo muchos cambios que realizó el Cenace y después la Secretaría de Energía.

"Pero hay amparos y, por tanto, hay que dar seguimiento a esa parte legal, y por estas acciones y las resoluciones la Secretaría de Energía tendrá que ver si ajusta o no", dice.

Márquez Colín niega que la cancelación del proyecto de la empresa de bebidas, Constellation Brands, en Baja California, tenga que ver con modificaciones a las reglas del juego. "Fue un acuerdo a la que llegó la empresa. Decidió suspender su operación en Mexicali. No es un asunto de cambios de reglas".

T-MEC imán de inversión

La titular de Economía afirma que "hay un auténtico entusiasmo por ver dónde se puede invertir", sobre todo ahora que entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdo que aumentó el atractivo del país.

Explica que en las recientes semanas se convinieron dos proyectos de inversión que se relacionan con el atractivo de México por el T-MEC, y en próximos días se anunciará la llegada de un nuevo capital de "una empresa grande".

Por ello confía que la entrada en vigor del acuerdo comercial de Norteamérica dará ventajas al país por encima de otros y ayudará a la reactivación económica, sobre todo tras el confinamiento y los efectos por el Covid-19.

Plan de relocalización

Márquez Colín, a quien se le reconoce por su trayectoria académica, menciona que la dependencia trabaja en un plan de relocalización, con el que se buscará que se instalen en México plantas de manufactura que se fueron a Asia.

Para este propósito se buscó apoyo de bancos como Citi o Bank of America, para acompañar financieramente a las empresas para que se instalen en territorio nacional.

Aunque México salió del top 25 como destino para invertir, de acuerdo con la encuesta de Kearney, la secretaría dice que los empresarios que están en el país y conocen el mercado dejan sus ganancias a pesar de que pudieron sacarlas, pues consideran que la economía nacional es "lugar atractivo".

Dice que más allá de que el gobierno tenga una meta de inversión, lo que busca es atraer más recursos para el país, porque una vez que lleguen unas empresas otras más se incorporarán. "Lo que queremos generar es una dinámica para atraer inversiones".

El reto laboral

Ante la entrada en vigor del acuerdo comercial con los otros socios de América del Norte, la secretaria admite que se requiere trabajar en la aplicación de la parte laboral.

Reconoce que para la implementación de la reforma laboral hay nuevas condiciones que deben respetarse; sin embargo, como consecuencia de la pandemia, muchas empresas aún no recuperan sus niveles de empleo ni de la actividad, por lo que tendrán que hacer más esfuerzos para las adecuaciones.

Respaldo a mipymes

Frente a los efectos negativos de la pandemia, comenta que el gobierno apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son los negocios más vulnerables, con el otorgamiento de créditos a tasas preferenciales y apoyo directos, entre otros programas.

¿El gobierno no va a dejar morir a estos establecimientos?

"Eso nunca lo van a escuchar de este gobierno", concluyó.