Querétaro, la tercera ciudad más cara del país por su crecimiento inmobiliario

Querétaro se ubica como el tercer estado en el país con mayor crecimiento inmobiliario, por lo que es uno de los destinos más importantes para la inversión en este sector, aseguró Gerardo Ángeles Rocha, presidente del Consejo Estatal de Valuadores, al firmar un convenio de colaboración con el Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Querétaro (CEPIQ).

"Querétaro es el tercer estado de la República con más crecimiento inmobiliario, gracias a que la capital del estado es una ciudad muy atractiva para la inversión, después de Guadalajara y Monterrey.

"Tenemos que aprovechar ese potencial para que siga creciendo Querétaro, a pesar de que estamos colindando con ciudades de otros estados muy conflictivos, afortunadamente estamos bien", declaró.

Recordó que desde los años setenta, el municipio capitalino —demarcación donde hay más demanda en la entidad—, se ha ubicado entre las ciudades más caras del país, y cuando comenzaron a detonarse los desarrollos inmobiliarios, una casa de un mismo desarrollador costaba en Celaya, por ejemplo, 10% menos que en Querétaro, situación que se mantiene a la fecha.

En este sentido, señaló que Querétaro es la tercera ciudad más cara del país, por detrás de Benito Juárez (municipio donde está Cancún), Quintana Roo y Monterrey, Nuevo León, sin precisar el monto promedio, ya que el valor varía dependiendo de las características, ubicación, amenidades y estrato social del inmueble, dijo.

Resaltó la importancia del Consejo de Valuadores en un mercado tan dinámico como el de Querétaro, donde año con año, a partir de agosto se actualizan los valores generales, los cuales no se pueden establecer con base a una generalidad, pues cada espacio tiene particularidades, de ahí la relevancia de los valuadores en los procesos de compra-venta de un inmueble.

"A lo mejor la gente que no está bien informada, se va a cuando ya se hace la operación y es cuando ven la diferencia, porque desgraciadamente hay avalúos ´patito´ que van y hacen el avalúo sobre el valor comercial, tomando el valor catastral y están metiendo al cliente en un problema grave porque son cosas diferentes. Hay mucha variedad en calidades de construcción, terrenos, ubicaciones, etcétera", detalló.

Con un mal análisis y avalúo, la diferencia en el valor real del predio o la vivienda, puede superar hasta el 10%, lo que hace caer en un exceso de gasto para el que adquiere o el que vende en impuesto de ISR en enajenación o adquisición, incluso hay casos donde pueden alcanzar hasta el 20%, aseveró.

Firma de convenio

Lo anterior lo dieron a conocer en el marco de la firma de convenio entre CEPIQ y el Colegio Estatal de Valuadores, con el cual se busca garantizar a los compradores y vendedores el tener la certeza del valor de su inmueble porque, como en muchos rubros, "hay competencia desleal, pues anunciarse con una lona con costos bajos, no garantiza trabajo profesional ni el registro debido", declaró el presidente de CEPIQ, Arturo Hernández Serrano.

Esto también ayudará a dar más certeza al comprador y vendedor de lo que se está adquiriendo, además de que se podrá asesorar en materia de impuesto predial, que deriva de los valores de las tablas que se publican en el periódico oficial La Sombra de Arteaga anualmente.