Reabrirán cines el próximo lunes en CDMX y Edomex

Tras casi tres meses con la cortina bajada, los cines de la Ciudad de México y Estado de México podrán abrir el próximo lunes 1 de marzo.

Tábata Vilar Villa, directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematografica, informó que las autoridades capitalinas y mexiquenses ya dieron luz verde para reabrir los complejos exhibidores que fueron cerrados a mediados de diciembre por la pandemia del Covid-19.

En ambas entidades sólo abrirían Cinépolis y cines independientes, pues la cadena Cinemex ha comunicado que ellos reabrirán hasta mayo o junio próximos.

"Ya nos dijeron que se podrá abrir el lunes, pero estamos pidiendo que nos dejen abrir desde mañana (viernes) para aprovechar el fin de semana y tres días no van a hacer diferencia (a nivel autoridad) pero a nosotros si (por el público).

"La hospitalización ha ido bajando, es más baja que cuando abrimos el año pasado (en agosto), pero vamos a esperar a ver qué dicen, ya nos avisarán si podemos desde mañana abrir", indica Vilar Villa.

Tan sólo la Ciudad de México aporta el 30% anual promedio de boletos vendidos y representan dos de cada siete cines diseminados en la República Mexicana.

En 2020 cerraron entre marzo y los primeros días de agosto, para luego estar con programación por cuatro meses antes de bajar cortinas por órdenes de las autoridades.

Durante el tiempo de su reapertura entre ambas entidades se contabilizaron 3 millones de boletos vendidos, millón y medio abajo de lo que se llegaba contabilizar en un sólo fin de semana a nivel nacional.

"Con las autoridades locales hemos estado en constante comunicación para que vean que las características de los cines son distintas a otros como restaurantes; si uno piensa en cines se ve como lugar cerrado, pero tienen altura en los techos, hay cambio de aire, no hay interacción entre la gente, ven hacia al frente. Ha habido varios estudios en el mundo donde se establece que en los cines no hay contagios", subraya.