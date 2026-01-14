Reactivará el Mundial el sector restaurantero

CIUDAD DE MÉXICO.- La emoción que genera la Copa FIFA 2026 no solamente entre los asistentes a los estadios sino también de todos los aficionados que seguirán los partidos a distancia permitirá que los restaurantes registren un aumento de sus ventas de alrededor de 30%, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco.

Lo que significará un gran impulso a las ventas porque en el 2025 el crecimiento del sector fue de 1.8%, en lugar del estimado de 5%, "porque con la crisis mundial que estamos viviendo que eso hace que el turismo no llegue, que la gente no gaste y las empresas no vendan, eso hace que se afecte la economía y esos fueron factores clave para que no se alcanzara el crecimiento", estimado.

Pero con la justa deportiva se abre "la oportunidad para repuntar por el flujo de gente que llegará al país", ya que se esperan 5.5 millones de turistas internacionales, cuya tercera parte de su gasto será en alimentos y bebidas.

Expuso que también trabajan en adecuar cartas para poder ofrecer productos acordes a los gustos de los aficionados de países asiáticos, como India y Corea del Sur.

"El sector restaurantero ha aguantado mucho en el tema de los incrementos, hemos tenido más de 30% de incrementos en algunos productos para preparar los alimentos, pero las cartas no se han incrementado arriba de 8%, entonces creo que estamos aguantando mucho porque si aumentamos los precios que debiéramos aumentar la gente ya no saldría con la frecuencia que lo hace", expuso.

A pesar del incremento de los insumos de hasta 30%, dijo que se esperaría un incremento de los precios de las cartas de entre 8% y 10%, aunque dependerá de cada empresario y de que fuertes aumentos no se pagarán por los comensales.