Reanudan corte y exportación de aguacate michoacano a EU

MORELIA, Mich., febrero 19 (EL UNIVERSAL).- Este sábado se reanudaron las actividades en huertas de aguacate y empaques del estado de Michoacán, para su exportación a Estados Unidos, luego de una semana de paro en ese sector.

Los productores y empacadores, eufóricos, señalaron que una vez que se volvió a cortar la fruta, a empacar y a embarcar, Estados Unidos nuevamente se pintará de verde.

"Recibimos con mucho gusto que los gobiernos mexicano y estadounidense lograron buenos términos para reanudar las actividades en campo y empaques", expresó Luis Manuel Soto Zanabria, productor de aguacate de exportación y empacador.

"Estamos muy satisfechos, como productores y empacadores, porque en estos momentos, ya se reactivaron los cortes y el envío de aguacate a la frontera", agregó.

El empresario destacó que por fortuna para la industria aguacatera la fruta no alcanzó a deteriorarse o a caer de los árboles, por lo que conserva la calidad de exportación.

El propietario del empaque Juan Pablo II, afirmó que esa decisión de Estados Unidos, de reanudar el programa de supervisores y exportación, impidió una crisis más severa.

"Afortunadamente la fruta va a tener un mejor precio, y va a tener un mejor envío para Estados Unidos, porque el campo, oficinas y empaques, estaba todo parado".

"Lamentablemente hubo pérdidas muy grandes donde tan solo en el municipio de Peribán, rebasaron los 80 millones de pesos y aquí en Uruapan, así como en otros municipios, muchos miles de millones más", dijo.

Recordó que día con día, las cámaras de refrigeración, tenían aguacate que no se podía enviar y eso significaba más pérdidas de dinero para los empresarios.

Además, reiteró, que tenían que pagar sueldos de trabajadores, ya que son el único ingreso que tienen regularmente las familias.

--Por uno, pagan todos

Luis Manuel Soto, reveló productores, empacadores y comercializadores de aguacate, están muy molestos por lo sucedido, con la actual directiva de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (APEAM).

"Porque APEAM son nuestros líderes y deben estar al pendiente de lo que se está haciendo; tener todo en regla".

"Y obviamente que si hay malas prácticas, comenzar a sancionar y no esperar a llegar a estos límites en los que salimos todos sancionados, porque por una persona o un empaque que tuvo malas prácticas, no nos pueden bloquear a todos", sostuvo.

Soto Zanabria, adelantó lo que sigue ahora, como productores y empacadores, es, primero, tener más cuidado con todo lo que les pidió Estados Unidos.

"Y hacer las cosas bien, para que no se vuelva a repetir esta historia, porque sí fue muy angustiante la zozobra de si nos iban a volver a abrir o no la frontera", advirtió.

Entonces, agregó, lo que sigue es cortar y cortar, para preparar los embarques siguientes, ya que va a ser mucha fruta la que tienen que mandar a Estados Unidos.

"Vamos a tener que cortar a la máxima capacidad y a gran velocidad, para abastecer toda esa fruta que no se mandó en esta semana que estuvimos parados", indicó.

---Las cifras

Cifras del gobierno del estado señalan que actualmente en la entidad el sector aguacatero está compuesto por 31 mil productores de aguacate que trabajan en un total de 48 mil huertas y 75 empaques, donde se generan más de 300 mil empleos.

Datos de los productores y empacadores, refieren que del total de producción, entre el 80 y 90 por ciento, se va a otros países y el resto se queda en el mercado nacional.

--Directiva de APEAM en la lupa

En un cónclave, grandes productores, empacadores y comercializadores de aguacate en Michoacán, se dijeron molestos por la mala actuación de la APEAM en este problema con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Ello, dijeron, derivado de una práctica ilegal en Zitácuaro, donde un productor intentó hacer pasar aguacate de una huerta del estado de Puebla, como michoacano.

Uno de los inspectores, detectó esa anomalía y eso le costó que fuera amenazado vía telefónica y la USDA argumento falta de seguridad para sus trabajadores.

Como resultado el pasado 11 de febrero, USDA, decidió retirar a todo su personal de tierras michoacanas y frenar la exportación; parálisis que duró una semana.

Además, de que esa práctica ilegal, ya había pasado en otras dos ocasiones en menos de dos años, con aguacate proveniente del estado de Jalisco.

Todo ello llevó a que en una reunión privada, este viernes, los empresarios pusieran en la lupa la actuación de la mesa directiva, presidida por Armando López Orduña.

Acusaron que la APEAM, su representante, fue inoperante ante un problema que le costó al sector aguacatero miles de millones de pesos.

Advirtieron que a pesar de que esa comitiva fue elegida por tres años, no queda descartado que su tiempo al frente de la APEAM se reduzca.

A ello se suma que el gobierno estatal y federal exhibieron a la APEAM en torno a la responsabilidad patronal de muchos de sus socios.

En un comunicado se informó que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, iniciaron gestiones ante APEAM, para ampliar la cobertura de seguridad social entre trabajadores agrícolas.

En su página de internet, la APEAM admite que la cadena productiva del aguacate genera más de 380 mil empleos directos e indirectos.

El IMSS, oficialmente, que sólo tiene registro de 20 mil trabajadores de ese sector dados de alta, entre cortadores, empacadores, administrativos, choferes y auxiliares.

Es decir, que 360 mil de esos empleados no cuentan con servicios médicos, asistencia social y otros derechos laborales de seguridad social.