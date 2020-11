"Rebrote en Europa y cierre en Chihuahua afectan industria de autos"

La recuperación de la industria automotriz y de autopartes en México está en riesgo porque el cierre de la actividad en Europa por un segundo rebrote y el nuevo confinamiento en Chihuahua puede dejar sin proveedores a las armadoras mexicanas, dijo el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Óscar Albín.

Aunque se espera que la recuperación de la industria de autopartes se logre para el 2022, en realidad esto se puede frenar si se para la actividad productiva, no solamente en Europa y Chihuahua sino también si se frena la reactivación económica en Estados Unidos.

"¿Qué tanto afecta el paro en Europa? mucho, porque muchos de sus componentes vienen de Europa" y existe la posibilidad de que las afectaciones se registren a fines de este mes o mediados de diciembre, cuando se acaben los inventarios y terminen de llegar los embarques que vienen en camino ya sea vía terrestre o marítima.

Habrá problemas si Europa no regresa a producir a finales de noviembre, pero también si se frena la producción de Chihuahua, en donde hay una gran cantidad de maquiladoras que producen autopartes, al ser el segundo estado mayor fabricante de partes para automóviles, aseguró Albín.

Otro elemento importante para que realmente se recupere la industria mexicana de autopartes en 2022 es la reactivación económica estadounidenses porque "el 80% de todo lo que producimos en México termina en autos nuevos en Estados Unidos, si los autos nuevos se fabrican y se venden, de esta manera se reactivará al 100% de lo que nos pedían antes de la pandemia".

Por eso es necesario "que no haya problema mayor en la transición (de las elecciones estadounidenses) o en el resultado final de la presidencia, y que no haya conflicto político" porque si hay inestabilidad y se caen las bolsas la gente pierde confianza, deja de comprar y deja de ser un motor de crecimiento de Estados Unidos.

En conferencia de prensa en la que se realizó el lanzamiento de la plataforma tecnológica para vincular negocios y reactivar al sector industrial, Close Distance 2020, expuso que en cuestión de inversiones el principal competidor de inversión extranjera de México es el sur de Estados Unidos.