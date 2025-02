Recaudación crece 9% en enero: SAT

Ciudad de México.- El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, informó que la recaudación fue de 576 mil 373 millones de pesos durante enero, 66 mil millones más que en el mismo mes de 2024 y un incremento de 9% al quitar la inflación.

“Con la Ley de ingresos de la Federación hemos cumplido a 100.2%”, destacó durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al 20 de febrero, dijo, los ingresos del gobierno federal alcanzaron los 965 mil 591 millones de pesos, 120 mil 297 millones por arriba del mismo periodo del año pasado y representa un aumento de 10.3%.

La presidenta Sheinbaum Pardo calificó como “muy buena” la recaudación y aseguró que “se acabó el régimen de corrupción y de privilegios”. La Mandataria agradeció a los mexicanos el pago puntual de sus impuestos, pues señaló que esto permite cumplir con la entrega de programas sociales y las obras públicas.

“El resultado de la recaudación en enero, que es muy bueno, muy bueno, y parte del trabajo honesto, profesional y dedicado que hace Antonio. Agradecer a todas las mexicanas y mexicanos porque están pagando los impuestos”, resaltó.

“Cuando no hay corrupción y no hay privilegios para que unos paguen impuestos y otros no, cuando todo mundo cumple con la ley, se tienen buenos resultados”, afirmó Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.