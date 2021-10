Rechaza AMLO que el precio de la electricidad haya aumentado

Al asegurar que "el Inegi no tiene los datos", el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el precio de la electricidad haya aumentado como lo dio a conocer esta mañana ese instituto y afirmo que puede probar que no existe una alza por este servicio.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal reconoció que se tiene un problema en el gas, pero indicó que ya su gobierno está interviniendo y es un asunto "transitorio" y pasajero", por lo que garantizó que pronto habrá una disminución en la inflación.

"(El Inegi) no tiene los datos, pero nosotros estamos apoyando a todos los estados, se les mantiene un subsidio, o sea, la luz no ha aumentado - y lo puedo probar- en términos reales ni las gasolinas, ni el diesel. Donde tuvimos el problema fue en el gas y ahí es donde estamos interviniendo, pero yo consideró que va a ser un asunto transitorio, pasajero", dijo el presidente.

"Vamos a tener pronto una disminución en inflación, el peso está muy bien, ha resistido, no hay devaluación desde que estamos en el gobierno, nunca se había visto esto en la historia reciente", aseveró.

Este viernes, el Inegi dio a conocer que los precios al consumidor subieron 6.12% durante la primera mitad de octubre de este año en comparación con el mismo periodo de 2020.

Entre los bienes que más subieron destaca el servicio de electricidad, con un repunte quincenal de 18.80%; así como el gas doméstico LP, cuyo precio aumentó 4.42%, y el transporte aéreo, con un incremento de 11.38%. Sobresale también el encarecimiento de alimentos como la cebolla y los nopales, con alzas de 9.72% y 15.11%, respectivamente.