Rechaza AMLO recomendación del FMI sobre Dos Bocas

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la recomendación que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) de postergar la construcción de la refinería de Dos Bocas y en su lugar destinar mayores recursos a otros rubros que sean prioritarios, pues señaló que ahora "son otros tiempos" y ya no son los organismos financieros los que dictan la política económica de México como, indicó, ocurría antes.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que respeta al FMI y que nunca habrá de su parte un enfrentamiento y nunca les dará una recomendación "porque va estar muy difícil que nos hagan caso".

"Pues es el Fondo.... ¿qué más puedo decir? es que antes los del Fondo, eran los que dictaban la política económica se firmaban hasta cartas de intensión con el Fondo y ellos decían que tenían que hacer México en materia económica, ¿y saben qué recomendaban? privatizar, aumentar el precio de las gasolinas de la energía eléctrica".

Y agregó: "¿Saben qué recomendaban los del Fondo? - porque a los mejor ya se les olvidó - de que se privatizara la educación; que se privatizará el manejo de las pensiones".

En Palacio Nacional, el mandatario acusó que en sexenios anteriores el Fondo Monetario Internacional "eran los jefes de jefes", pero aseguró que bajo su gobierno eso ya no ocurre, y manifestó que si quieren hacer recomendaciones a México, él también les podría recomendar que procuren dar crédito a naciones a gobiernos que soliciten pero a tasa cero, así como dejar de estar solapando gobierno corruptos.

"Ya pasó eso, nosotros los respetamos mucho, y nunca vamos a en contra o enfrentando, no les vamos a dar ninguna recomendación a ellos porque va estar muy difícil que nos hagan caso. Lo único que les pedimos es que nos respeten, que somos libres y que somos soberanos y que ya no son los organismos financieros internacionales los que dictan la política económica en México como era antes".

"Ahora si quieren hacernos recomendaciones pues yo también les voy a mandar mi pliego petitorio para que procuren darle crédito a los gobierno que lo solicitan a tasa cero, que ya dejen de estar rescatando a las grandes corporaciones y rescaten a los pueblos. En fin, que estar solapando a gobierno corruptos, pero bueno, es mejor respetarnos. Nada más que sepan que ya son otros tiempos", agregó.