Rechaza Santander multa de Cofece; va a tribunales

Santander México rechazó la multa impuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por supuestas prácticas de colusión en el mercado de bonos, con lo que la institución financiera irá a tribunales para combatir la decisión de la autoridad antimonopolio en el país.

De acuerdo con Santander, de los 35.7 millones de pesos de multa impuestos por la Cofece a siete bancos y once operadores de bonos, el castigo al banco de origen español es de 622 mil 901 pesos.

"Santander no acepta las imputaciones hechas por la Cofece por lo que habrá de recurrir a los tribunales federales a fin de combatir legalmente esta determinación

ya que no participó en prácticas monopólicas absolutas, ni obtuvo beneficio alguno de los supuestos arreglos referidos por la Cofece", dijo el banco.

Santander añadió que el monto de multa señalada por Cofece demuestra la falta de materialidad de las acusaciones y de los hallazgos encontrados en la investigación, así como la desinformación por parte de algunos actores que especularon con multas multimillonarias a las instituciones investigadas.

"El banco ya fue investigado por presuntas prácticas de manipulación de mercado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no habiéndose

determinado ninguna sanción; por el mismo tema, la institución enfrentó seis Class Actions en Estados Unidos, mismas que fueron desestimadas.

Banco Santander México reiteró que su actuación ha estado siempre apegada a la norma y a códigos de conducta que evitan prácticas incorrectas, y por ello confía en que, de acuerdo con la ley, acreditará su correcto proceder", añadió.