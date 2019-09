Reclaman diputados de oposición a titular de SHCP bajo crecimiento

Diputados de oposición del PAN, PRI, PRD y MC reclamaron al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el crecimiento de 0% que registro la economía mexicana en el último trimestre, además de que no ha bajado la gasolina, el gas, ni la luz, el estancamiento económico y la actualización en impuestos a diversos productos, denunciaron.

Al fijar su posición en la comparecencia de Arturo Herrera ante el pleno de San Lázaro la diputada del PAN, Silvia Garza subió a la máxima tribuna del país junto con otros dos legisladores quienes portaron una manta con la leyenda "0% crecimiento económico #MorenaNoCumple".

En tanto el diputado del PRI, Pedro Pablo Treviño, aseguró que el gobierno recibió un país con estabilidad, sin crisis económica y con paz social y en casi 10 meses la nueva administración ha llevado al país a un estancamiento económico, al desabasto en medicinas y en la cancelación de programas que beneficiaban a miles de mexicanos.

"Se han hecho presentes graves problemas de diseño de las acciones del gobierno y una mala perspectiva en su viabilidad económica. Lo que señalamos en diversas ocasiones hoy es una triste realidad, nuestra economía se encuentra en un periodo de franca desaceleración. Debe reconocerse que el rumbo económico no es el esperado por esta administración".

"Nos preocupa la miscelánea fiscal que hará pagar más a los usuarios en servicios digitales y entre otros sectores se verán afectados. Pagarán más los productores del campo, los ahorradores y los arrendatarios. Las reformas a las Leyes del IVA, del ISR y del Código Fiscal de la Federación, tienen un gran sesgo recaudatorio que busca compensar un hueco de 190 mil millones de pesos que han causado las decisiones caprichosas de este gobierno", agregó el priísta.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC) señaló que la política económica en México no ha caminado en la dirección correcta desde hace muchos años; sin embargo, dijo: "advertimos que la nueva administración ha tomado decisiones que no han permitido que la economía nacional despegue". En los primeros nueve meses de ésta se pasó de un dos por ciento al nulo crecimiento.

Por el PRD el diputado Antonio Ortega Martínez resaltó que "urge rectificar el rumbo de la economía nacional y corregir los errores cometidos en el diseño y la implementación de las políticas públicas. Con la información que se cuenta se puede constatar una desaceleración económica durante los dos primeros trimestres, estancamiento en el tercero y el cuarto, con un crecimiento rondando el cero por ciento, al punto de terminar el año quizás en recesión".

Sostuvo que no sólo se ha tenido "un mediocre crecimiento, sino que el desempeño de nuestra economía en estos nueve meses de gestión está perturbada en muchos aspectos".