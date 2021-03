Reconoce Hacienda que sector financiero no es incluyente con las mujeres

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció que el sector financiero mexicano no es incluyente con las mujeres del país, tanto en el acceso a servicios así como en ocupar posiciones de liderazgo en las principales instituciones que operan en México.

"Queda clarísimo que nos falta un océano que cruzar en términos de mejorar la inclusión financiera en el sector bancario y financiero", dijo.

Al firmar una carta compromiso para promover una mayor inclusión de las mujeres en puestos directivos del sector, durante el primer día de actividades de la edición 84 de la convención bancaria con la Asociación de Bancos de México (ABM), Herrera dijo que con este convenio se va pasar del discurso a las acciones fijando métricas y mecanismos primero de análisis y evaluación de dónde está México en los temas de género en el sector y buscar soluciones.

"Este es un tema extraordinariamente sensible en todo el mundo y en México. Esta semana particularmente hemos sido todos testigos del reclamo tan justo que hay para ir eliminando estos temas y esto muestra la sensibilidad que hay del sector bancario y financiero que se tiene que corregir", dijo Herrera.

En tanto, la directora general del Banco del Bienestar, Diana Álvarez, dijo que este convenio busca eliminar esta brecha de género que hoy en día existe en el país, para colocar a más mujeres en posiciones de decisión dentro de estas instituciones financieras y que sea no solo en las direcciones generales sino en los consejos directivos, en los comités, entre otros.

"La exclusión tiene mucho que ver con el mercado laboral que no tienen tantas oportunidades como los hombres de formar parte de este mercado y por lo tanto no tienen un ingreso fijo y en segundo es que no pueden ser en muchas comunidades las titulares de propiedades y esto hace que de alguna manera no cuenten con garantías prendarias para poder ser sujetas de créditos u otros servicios financieros", añadió.

Por su parte, la presidenta del consejo de administración Santander México, Laura Diez Barroso, única mujer que ocupa dicha posición en la banca mexicana, dijo la inclusión de las mujeres en mayores puestos directivos no están pasando lo suficientemente rápido, con lo cual el banco se ha fijado una agenda con metas específicas y medibles hacia 2025, donde incluye aumentar el número de mujeres en posiciones clave.

"Fomentar así en nuestras instituciones un ambiente de igualdad general con enfoque de género, impulsar el empoderamiento de la mujer y promover la inclusión financiera de más mujeres en nuestro país", dijo la directiva.

Sobre el tema, el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, comentó que buscar que las mujeres ocupen puestos de mayor relevancia no solo es una parte de buscar equidad, sino es una parte inteligente de cómo manejar el destino del país, el destino de las empresas, el destino de los bancos y otras organizaciones.

"Hablar de equidad de género es una afrenta a la naturaleza, porque la naturaleza no piensa si no actúa y dependiendo de la cosecha anual somos 50% de hombres y 50% de mujeres, y desperdiciar la oportunidad de que 50% de la humanidad participe en el liderazgo es totalmente ilógico, yo diría que hasta estúpido", dijo el directivo.