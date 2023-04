Reducir jornada laboral sería un golpe económico devastador: Coparmex

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- Ante la presentación de una iniciativa que reduce de 48 a 40 horas la semana laboral en México, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que esto tendría un impacto negativo en las empresas.

"Consideramos que el golpe económico de esta medida puede ser severo y devastador no sólo para las empresas, que tendrían que destinar más recursos a la contratación de personal y el pago de horas extras, sino que, en la práctica, podría no implicar mayor descanso para los trabajadores", expuso.

Además de que, de aprobarse, habría impacto en los precios de los bienes y servicios, lo que propiciaría "mayor inflación y que los montos que las familias actualmente destinan para alimentación, salud, educación y esparcimiento, entre otros, eventualmente se incrementarían por el aumento en costos laborales".

Todo ello porque de aprobarse la reducción de la jornada semanal se afectaría el costo laboral de 14.3 millones de trabajadores formales, que de acuerdo con el Inegi trabajan más de 40 horas a la semana.

Añade que la iniciativa, que se aprobó en comisiones y se analizará el próximo periodo de sesiones, "es preocupante, pues pone en riesgo a las empresas, especialmente a las micro y pequeñas, que han hecho un gran esfuerzo por impulsar la formalidad y por atender las disposiciones previas que representan un importante aumento en los costos laborales, mismos que han sorteado sin acompañamiento ni incentivos gubernamentales".

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), coincidió en que habría "nuevos costos extras para las empresas al pasar de una jornada de 8 horas a 6 como lo plantea la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados".

Agregó que ya se aprobaron otras iniciativas en favor del trabajador como incrementar el salario mínimo, dar más días de vacaciones a los empleados, cumplir con mayores impuestos federales y estatales e incrementar las prestaciones laborales.

Añadió que el gobierno federal no impulsa medidas para que las empresas sean sanas y productivas, a pesar de que las pequeñas y medianas empresas son las que necesitan apoyos por parte del gobierno para no perjudicar su avance, ya que generan el 70% del empleo y representan el 99.8% del total de las unidades económicas.