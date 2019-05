Refinanciación y menor carga fiscal serán positivas para Pemex, dice BBVA

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- La decisión del Gobierno mexicano de refinanciar la deuda de Pemex con el apoyo de entidades financieras internacionales y rebajar la carga fiscal será positiva para la compañía estatal, opinó este lunes BBVA Bancomer.



"Consideramos que las medidas anunciadas hoy son positivas ya que ayudarán a bajar la presión de corto plazo sobre las finanzas de Pemex", indicó la entidad financiera, filial del español BBVA, en un boletín.



El texto, firmado por los analistas Carlos Serrano y Arnulfo Rodríguez, considera que los nuevos recursos logrados gracias a una "menor carga fiscal" pueden servir para mejorar la plataforma de producción.



"No obstante, para resolver el problema estructural de los relativos bajos niveles de inversión de Pemex en las actividades de exploración y producción petrolera sugerimos que se reactive lo más pronto posible el modelo de negocio a través de farm outs", apunta el artículo.



Mediante las asociaciones estratégicas denominadas "farm out", empresas privadas pueden asociarse con Pemex para el desarrollo de campos y áreas asignadas a la petrolera estatal, compartiendo riesgos financieros, tecnológicos y geológicos.



Si bien el uso de este instrumento no está en los planes del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha prometido rescatar la estatal mexicana y ha inyectado nuevos recursos públicos.



Pemex firmó este lunes una carta compromiso con tres instituciones financieras -HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities- para refinanciar 2.500 millones de su deuda.



Adicionalmente, también renovó dos líneas de crédito revolvente por 5 mil 500 millones de dólares, ampliando el plazo de tres a cinco años.



La renovación y el refinanciamiento corresponden a líneas de crédito comprometidas con vencimientos hacia finales de 2019 y principios de 2020.



"Es importante mencionar que la administración anterior de Pemex había dejado firmada esas líneas de crédito de 8 mil millones de dólares y que la renovación pretende ampliar el plazo y reducir el costo financiero", puntualizó BBVA.



En otro anuncio dado a conocer este lunes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se aligerará la carga fiscal a Pemex al permitirle que pueda subir el techo de un promedio de 150 mil a 400 mil barriles diarios.



Para tal fin, ya no pagará el Derecho por Utilidad Compartida (DUC).



"Lo anterior permitirá que algunos campos vuelvan a ser operados después de que el DUC imposibilitara que fueran rentables", opinó el banco.



Además, el incentivo fiscal permitirá reducir al menos 30 mil millones de pesos la carga impositiva de Pemex.



Ello "coadyuvará a que Pemex pueda asignar más recursos a las actividades de exploración y producción petrolera, contribuyendo adicionalmente a la mejora de su balance financiero", concluyó BBVA.