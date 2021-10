Reforma a CFE debe considerar sector energético vanguardista: IMEF

A reserva de un análisis profundo sobre la propuesta de reforma para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) consideró que siempre se debe anteponer velar por un sector energético de vanguardia.

"Cualquier reforma como la que se acaba de anunciar y las que vengan hacia delante, deberían de verse a la luz de una transición energética con una visión de largo plazo y destacar la importancia de que México cuente con sector energético de vanguardia", dijo el presidente del IMEF, Ángel García-Lascurain Valero. Se debe procurar que provea servicios de calidad con precios que garanticen la competitividad de las empresas y bienestar de las familias mexicanas, puntualizó.

Al dar a conocer los resultados del Indicador IMEF que contiene el comportamiento de los sectores manufacturero y no manufacturero al tercer trimestre del 202, recordó que esa ha sido la visión de los ejecutivos de finanzas, como algo recomendable por el costo que significa la infraestructura energética.

Mencionó que hoy por la mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó una reforma constitucional para fortalecer a la CFE y entre su contenido, añadió, viene el litio mencionado en donde el Estado lo explora. "Creo que es un tema estratégico que necesitamos analizar más, son medidas que apenas fueron anunciadas", estimó. Al respecto, Delia Paredes, integrante del comité Indicador IMEF, consideró que el tema energético es fundamental para el futuro porque implica la competitividad del país.

"Pasa por tener una matriz competitiva y diversa, y sobre todo poco contaminante, en ese marco tenemos que analizar lo que se debe enviar", manifestó. Sobre el tema de la inflación y los precios de los energéticos, la especialista descartó que México vaya a pasar una situación similar como la de Reino Unido en donde los precios del gas están ahogando a las pequeñas empresas por falta de esa materia prima.

Reconoció que gran parte de lo que movió a la inflación en México, es el tema del alza en precios de gasolina y gas. Lo que está pasando en Reino Unido, acotó, es una cosa muy específica que es consecuencia del Brexit. "En términos de abasto no pienso que tengamos el mismo problema de Reino Unido", afirmó.



Indicador IMEF

Del Indicador IMEF, Ángel García-Lascurain, informó que durante septiembre nuevamente se presentó una desaceleración de la actividad económica, principalmente en el sector manufacturero. Explicó que las tendencias-ciclo, tanto del sector manufacturero como del no manufacturero, permanecen en zona de expansión.

Sin embargo, advirtió que al ajustar por tamaño de empresa, el índice manufacturero descendió, aunque de manera marginal a la zona de contracción, mientras que el índice no manufacturero ascendió para regresar a zona de expansión.

"Estos resultados son congruentes con un debilitamiento de la demanda externa asociado a los problemas globales en las cadenas de suministros y el significativo aumento en los costos de transporte", expuso. Con ello, se puede inferir que durante el tercer trimestre la actividad económica nacional sufrió una importante desaceleración, cuya magnitud conoceremos a fin de mes con la publicación de la estimación oportuna del producto interno bruto por parte del Inegi anticipó.