Reforma a Infonavit permitirá dar crédito a trabajadores informales

Este año, las personas que cotizaron al Infonavit durante varios años, pero que ahora son trabajadores independientes o informales podrán tener acceso al ahorro de su Subcuenta de Vivienda para obtener un crédito hipotecario.

En videoconferencia para explicar los avances de la reforma a la Ley del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto, comentó que ésta modificación va encaminada a personas de entre 40 y 60 años que son profesionales independientes, con ingresos estables, a quienes se les abriría la posibilidad de utilizar el ahorro de la Subcuenta de Vivienda como enganche o garantía para un crédito hipotecario.

"Cuando eres tu propio patrón no te das de alta como empleado o no cotizan a la seguridad social, pero tienen recursos estables.

"Esto les abrirá la oportunidad de obtener un crédito para quienes trabajan en la economía desestructurada o en la informalidad, pero tienen ingresos estables", explicó.

Con este cambio, el Infonavit deja de ser una institución que presta "sólo a quien está en nómina", agregó.

Para diseñar un esquema de financiamiento para este tipo de profesionistas, el Infonavit tendrá que aplicar nuevos métodos de perfilamiento de los potenciales acreditados para conocer sus formas de ingreso y evitar el riesgo de que se incremente la cartera vencida.

--Trabajadores entre 40 y 60 años se verán beneficiados

El Infonavit estima que hay un millón de cuentas de personas entre 40 y 60 años, con más de 100 mil pesos ahorrados en la Subcuenta de Vivienda, con buenos ingresos, que les pueden resultar atractivas a los bancos para ofrecerles productos específicos para la adquisición de vivienda.

Con esta propuesta, además de la posibilidad de comprar terreno propio con el ahorro de la Subcuenta de Vivienda, o utilizarlo para la autoconstrucción, ampliación o remodelación de vivienda, el Infonavit espera darle mayor liquidez al mercado hipotecario.

"Con la compra de terreno, los refinanciamientos o el financiamiento a trabajadores no activos se genera una liquidez en un mayor número de personas para acompañar de manera más efectiva la recuperación económica del país", destacó Martínez Velázquez.

La reforma a la Ley del Infonavit ya fue aprobada por los legisladores y ahora se encuentra en las mesas de negociación con los empresarios y el sindicato que representa a los trabajadores, ya que el Instituto es un órgano tripartito, para publicar el Reglamento.

Se espera que el Reglamento sea aprobado por el Consejo de Administración del Infonavit el próximo 16 de abril.

Una vez aprobado el Reglamento, el Infonavit tiene contemplado lanzar un nuevo producto crediticio cada mes.

Con el diseño de nuevos esquemas de crédito, el Infonavit estima colocar 90 mil créditos más cada año.