Reforma a Ley del Infonavit permitirá adquisición de terreno, autoconstrucción y más de un crédito

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit para ampliar las opciones de los trabajadores y tengan la libertad de elegir cómo obtener un crédito para comprar una casa o un terreno sin intermediarios.

"Se van a entregar estos créditos sin intermediación, de manera directa al trabajador para que el trabajador decida cómo usar sus recursos. Si quiere comprar un terreno para construir su vivienda lo va a poder hacer. Si quiere construir su vivienda contratando a ingenieros, arquitectos, maestros albañiles lo va a poder hacer, si va a ampliar su vivienda lo va a poder hacer, si lo va a usar para vivienda usada lo va a poder hacer, libertad completa".

"No hay intermediarios, ya no hay tutelaje, ya no es que tienes que comprar este departamento en esta unidad habitacional. Hemos hablado de los departamentos mal hechos, carísimos, que se tiene que pagar el doble o triple del valor y muy estrechos 'huevitos" de 35 metros'".

¿Qué propone la reforma a la Ley del Infonavit?

A continuación, te presentamos qué es lo que se propone en la reforma a la Ley del Infonavit

Objetivo:

La reforma busca dar libertad de elección a los trabajadores para tener una casa o terreno "a su manera".

De acuerdo con el Infonavit, la reforma tendrá varias implicaciones:

1. En caso de adquisición de suelo:

-Se permite al Infonavit otorgar créditos para la adquisición de suelo para construir una vivienda.

-Implicación en el corto plazo: 320 mil derechohabientes con voluntad de obtener un crédito para compra de terreno se verán beneficiados.

-Programa de originación de 15 mil familias en el primer año.

2. Autoconstrucción, remodelación, reparación y ampliación

-Prevé explícitamente la posibilidad de otorgar crédito para la autoproducción de vivienda.

-2.3 millones de derechohabientes podrán ejercer estos créditos. ·

-Se prevé un crecimiento de 17% en estos créditos en el primer año de implementación, para alcanzar 170,870 créditos.

3. Refinanciamiento de créditos del Infonavit

-Permitirá mejorar los términos y condiciones de créditos contratados en el pasado para que los acreditados obtengan mejores condiciones de crédito.

-Se espera generar 35 mil acciones de financiamiento, con bajas esperadas de al menos 2 puntos en las tasas de interés.

4. Posibilidad de contratar créditos subsecuentes

-Se aumenta la capacidad crediticia de los derechohabientes al poder suscribir un segundo crédito directamente con el Infonavit.

-Se espera que la colocación de créditos subsecuentes se incremente 34.5% (5,000 acciones).

5. Acceso a crédito para derechohabientes sin relación laboral activa

-Conforme reglas que establezca el Consejo de Administración del Infonavit.

-Colocación en corto plazo de 10 mil créditos; equivalente a 3% de la colocación total anual en hipotecarios del Infonavit.

Reforma da libertad de elección a trabajadores: Infonavit

Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, reiteró que la reforma dará libertad de elección a los trabajadores para que puedan tener una casa o un terreno y aseguró que reconocerá que los trabajadores tienen derecho a recibir un crédito sin intermediarios.

El titular del Infonavit señaló que podrán solicitar un crédito cuantas veces lo necesiten.

"La reforma da libertad de elección a los trabajadores para tener una casa o terreno a su manera. Reconocer que los trabajadores tienen derecho a recibir su crédito de forma directa y sin intermediarios y los derechohabientes podrán solicitar un crédito del Infornavit cuantas veces lo necesiten".

Además, dijo, "se establece que el suelo es una precondición de las viviendas y apoya que los derechohabientes construyan su casa".

Por último, señaló que con esta reforma a la Ley del Infonavit dará lugar a la creación de créditos para que se puedan refinanciar préstamos adquiridos con los bancos.