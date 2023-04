Reforma a Ley Minera llevará a la parálisis al sector minero: PRI

A-AA+

La reforma a la Ley Minera va a llevar a la parálisis al sector minero, no responde a los intereses de México, daña el medio ambiente, lesiona a los pequeños productores y afecta a cerca de tres millones de personas que dependen de un empleo directo o indirecto de este sector, refirió el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

"En @Mx_Diputados votamos en contra de la nueva Ley Minera. No responde a los intereses de #México, daña el medio ambiente y lesiona a los pequeños productores. #PRI", escribió en sus redes sociales.

En un comunicado, el grupo parlamentario también reprobó que la mayoría oficialista y Movimiento Ciudadano hayan aprobado la iniciativa propuesta originalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que fue avalada está madrugada, con modificaciones.

Al posicionar a nombre de la bancada priista, el diputado federal Ildefonso Guajardo Villarreal aseguró que esta propuesta sobre la Ley Minera va a lastimar a un sector que representa el 10% de la manufactura de México y da empleo a dos millones y medio de mexicanos.

El legislador priista lamentó que para tomar esta decisión se haya dejado fuera del diálogo a las localidades mineras, a los pueblos originarios, a la pequeña y mediana minería, porque, precisó, se trata de un proyecto que tiene un defecto central que va a hacer que la minería en México termine en el suelo y pierda su potencial de crecimiento.

Además, Guajardo Villarreal anotó que esta iniciativa no refleja un aumento al presupuesto del Servicio Geológico Mexicano, y por consecuencia, sin capacidad ni estructura para poder explorar no habrá nuevos proyectos mineros en México, situación que afecta a un grupo importante de sectores productivos.