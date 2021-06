"Reforma de OMC, lenta por tiempos complejos"

La pandemia del Covid-19, la crisis económica mundial y la tarea de resucitar a las industrias y comercios tiene a los países ocupados, por lo que no se esperan grandes acuerdos para alcanzar una reforma en la Organización Mundial del Comercio (OMC) de aquí a diciembre, que es la reunión ministerial, dijo el embajador de México ante esa instancia, Ángel Villalobos.

Sin embargo, es probable que los 164 países del organismo alcancen convenios en otros temas que no son menores, como la distribución y comercialización de vacunas, disminución de subsidios a la pesca, a la agricultura, comercialización de equipo médico, facilitación comercial y transparencia, entre otros asuntos pendientes.

A pesar de que con el cambio de presidencia en Estados Unidos, los integrantes de la OMC lograron nombrar a la directora general del organismo, Ngozi Okonjo-Iweala, faltan cambios por hacerse en el organismo.

Expuso que para lograr atender los temas de fondo de la OMC, como su propia reforma, la designación de los integrantes del órgano de apelación, que desde diciembre de 2019 quedó inoperante, se necesita invertir mucho capital político.

Villalobos dijo a EL UNIVERSAL que hay países que no están dispuestos a pagar capital político en estos momentos por los problemas internos que enfrentan por la pandemia del Covid-19, como lo son la crisis económica y sanitaria.

Invertir capital político para "tomar decisiones", de la mano de las industrias y de las empresas de cada país para comprometerse a hacer cambios, pero como en todo, hay países que pueden impulsar más los acuerdos o "tienen los hombros más anchos que otros".

Otra de las dificultades para avanzar multilateralmente en temas de comercio es que una gran mayoría de los ministros de comercio exterior que atienden el tema de la OMC, se encargan de revisarl os problemas de la industria y el comercio al interior de sus países y no tienen tiempo de meterse de lleno a los temas de fondo de la organización.

El problema, añadió Villalobos, es que de cara a la reunión del G-20 y el encuentro ministerial de la OMC en diciembre de este año, los ministros de comercio de los países "traen muy cargada la agenda de temas locales" por la crisis.

Otro aspecto que también definirá los avances es si la reunión se hace virtual o directamente. "Si es presencial es más ambiciosa, porque a distancia están más acotados los resultados", consideró.