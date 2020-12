"Reforma de pensiones afecta competencia", dice Amafore

La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) dijo que la aprobación de la reforma de pensiones que modifica la ley del Seguro Social cumple el pago de una deuda histórica con las y los trabajadores del país y confirma que el Sistema de Ahorro para el Retiro es el mecanismo idóneo para administrar su ahorro, así como para garantizar el financiamiento responsable que coadyuve al desarrollo nacional.

"Gracias a la iniciativa del presidente y al compromiso del sector privado se pudo impulsar una reforma que generará bienestar de forma directa para los trabajadores", dijo el organismo.

Después de que la iniciativa fue aprobada por el Legislativo sin mayores cambios al texto, enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Amafore lamentó que no se haya eliminado el tope a cobro de comisiones por parte de las administradoras, lo cual, afecta la competencia y va en detrimento del ahorro de los trabajadores.

"Las Afores estamos comprometidas con la disminución progresiva de las comisiones, como lo hemos confirmado en repetidas ocasiones. Sin embargo, reiteramos que la posibilidad de establecer controles de precios máximos vulnera la competencia en la industria y, por tanto, actúa en detrimento de los ahorros de los trabajadores, como ha sido señalado por organismos autónomos independientes (específicamente, la Comisión Federal de Competencia Económica), expertos, e incluso los reguladores del sistema, además de que transgrede la legalidad en materia de competencia y los tratados internacionales que protegen la inversión en México", dijo la Amafore.

En términos generales, el organismo que agrupa a las diez Afore que operan en México dijo que la reforma permitirá que más trabajadores mexicanos cuenten con mejores pensiones. "Adicionalmente, da la certidumbre de que sus ahorros continuarán siendo administrados de forma responsable y profesional. La aportación obligatoria para el retiro pasará gradualmente del 6.5% al 15% del salario base de cotización y este incremento será aportado en su mayoría por los patrones", dijo la Amafore.

El organismo recordó que la reforma originalmente propuesta por el sector privado contenía importantes medidas que no representaban un costo fiscal para el gobierno y permitían alcanzar mejores niveles de inclusión social, así como equidad de género y ahorro voluntario para los trabajadores.

"Desafortunadamente estos elementos no fueron tomados en cuenta en la redacción final de la reforma y quedarán como pendiente en el compromiso por mejorar continuamente las pensiones de los mexicanos"; dijo.

La asociación agregó que las Afores mantendrán solidez financiera y salvaguardando los ahorros de los trabajadores.

"Seguiremos impulsando mejoras al Sistema de Ahorro para el Retiro que permitan solventar las importantes omisiones hechas en la reforma aprobada, con el objetivo de que todas y todos los mexicanos tengan acceso a una mejor pensión", añadió.