Reforma eléctrica arriesga 10 mil mdd en inversiones: Katherine Tai

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Desde el pasado 31 de marzo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, advirtió a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, que "considerará todas las opciones dentro del T-MEC" para atender las preocupaciones que tienen gobierno y empresas estadounidenses por el riesgo que corren las inversiones por una posible reforma eléctrica.

Advirtió que hay 10 mil millones de dólares de inversiones de empresas en México que están en riesgo y que a pesar de los esfuerzos del gobierno estadounidense para atender este tema de manera constructiva no se ha podido.

La Representante Comercial instó al gobierno mexicano "a suspender las acciones que les preocupan y se asegure de que los derechos de los inversionistas estadounidenses y exportadores sean protegidas".

Ello porque en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se establece como obligaciones fundamentales el respeto al comercio, la inversión y el trato no discriminatorio.

En una carta que envió Tai, con fecha del 31 de marzo, a la Secretaria Clouthier, la funcionaria estadunidense explicó en cinco párrafos su preocupación por los cambios hechos en materia energética que afectan las inversiones estadounidenses.

Aseguró que "desde hace tiempo, el gobierno de Estados Unidos ha levantado sus serias preocupaciones acerca de una serie de cambios a las políticas administrativas, regulatorias y legislativos en materia energética en México que violan las obligaciones principales, incluyendo los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021".

Tai, quien compareció la semana pasada ante el Congreso estadounidense, tal y como les dijo a los legisladores de su país, externó a Clouthier que defenderán a los inversionistas de las empresas de Estados Unidos que invierten en México.

Expuso que "desafortunadamente, aunque hemos tratado de ser constructivos con el gobierno mexicano en discutir esas preocupaciones, no ha habido cambios en la política en México y las empresas de Estados Unidos continúan enfrentando un trato arbitrario y más de 10 mil millones de dólares de inversiones estadounidenses en México, muchas de éstas en instalaciones de energías renovables están en riesgo más ahora que nunca".

Para cerrar el texto aseveró "quiero informarle a usted que estaré considerando todas las opciones disponibles bajo el T-MEC para abordar estas preocupaciones".