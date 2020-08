Reglas de origen en T-MEC son difíciles de verificar: Serra Puche

La parte más complicada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será la verificación de las reglas de origen en el sector automotriz y demás áreas, por lo que debieran desaparecer, dando el siguiente paso que es conformar una unión aduanera, dijo el secretario de Comercio que estuvo al frente de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Jaime Serra Puche.

Jaime Serra, quien fue secretario de Comercio y Fomento Industrial de 1988 a 1994, dijo que debieran "empezar a pensarlo" los gobiernos de los tres países, porque con una unión aduanera no existen reglas de origen.

"Las reglas de origen en automotriz del T-MEC, prácticamente es una, no quiero hablar mal, es una nota muy complicada, un diseño muy complicado que va a ser muy difícil instrumentar en el día a día de la relación comercial entre Estados Unidos y México", comentó.

Durante la ceremonia virtual de clausura del Diplomado en Negociaciones Comerciales Internacionales generación 2019-2020 del Colegio de México, Serra Puche dijo a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que el T-MEC debe avanzar y considerar "ese tema útil" en el que por lo menos debe reflexionarse.

El también exsecretario de Hacienda, consideró que aunque puede parecer que la unión aduanera es una quimera, en realidad no lo es porque el 60% de las fracciones arancelarias en que se clasifican los productos que importan México y Estados Unidos tienen la clasificación de nación más favorecida, es decir, ambos países ponen el mismo arancel.

Los tres países pueden imponer un mismo arancel para todos los productos que importan de otros países de la región, lo que conformará una unión aduanera. Por lo que añadió: "Tener el mismo arancel hacia el exterior es algo factible, no es quimera".

Por su parte, la Secretaría de Economía comentó que estamos "en una encrucijada sin precedentes en el ámbito del comercio mundial lo que lo pone a prueba en la generación de crecimiento económico global".

Comentó que la Organización Mundial del Comercio (OMC) enfrenta un "contexto que debilita su papel en el sistema multilateral, además de los retos en el funcionamiento institucional, existen tensiones comerciales entre grandes potencias y la inminente necesidad de una reforma que logre un acuerdo de todos sus miembros".

A todo ello se le suman las medidas de contingencia para disminuir contagios por la pandemia que afectan las cadenas globales de valor, además de las restricciones de productos médicos y alimentos en el comercio exterior.

Sin embargo, dijo que México tiene la voluntad de enfrentar la agenda del siglo XXI, que tiene que ver con la globalización y la economía digital.