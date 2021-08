Regularización de "autos chocolate" se extenderá a toda la frontera con EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el programa de regularización de autos importados sin documentos, llamados "chocolate", se extenderá a toda la frontera con Estados Unidos.

"Vamos a buscar un acuerdo también para que no se afecten las agencias, pero si vamos a llevar a cabo un plan de regularización de estos vehículos.

"Va a ser antes de que concluya el año, vamos a empezar en Baja California el mes próximo la regularización y va a ser en toda la frontera", dijo en su conferencia mañanera de este lunes en Ciudad Juárez.

Asimismo, el Presidente recordó que hace un mes hizo el compromiso en Tijuana, Baja California, para la regularización de estos carros.

Explicó que la regularización de los "autos chocolate" tiene dos objetivos; la seguridad, porque si no se tiene un registro se utilizan para cometer delitos, y hay que tener control.

"Lo segundo, también hay que considerarlo, hay mucha gente que no tiene, no le alcanza, para tener un carro nuevo, de agencia, y con estos carros se mueven en la ciudad, llevan a sus hijos a la escuela, y es un medio necesario", señaló.