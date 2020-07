Remanente de Banxico podría ser de 500 mmdp en 2021: IMEF

Los recursos remanentes del Banco de México (Banxico) que podría generar como resultado de su operación en este año y que evaluará si los entrega al gobierno federal en el 2021, serían de alrededor de 500 mil millones de pesos, estimó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Sin embargo, advirtió que dichos ingresos no son recurrentes al igual que los derivados de la cobertura petrolera, del Fondo de Estabilización y de una mayor fiscalización a grandes contribuyentes, lo que pone en evidencia la fragilidad de las finanzas públicas y la urgencia de una reforma fiscal.

"Todavía no sabemos de cuánto va a ser el remanente, pero suponiendo que el tipo de cambio acabara en los niveles actuales de alrededor de 22 y 22.50, podremos estar hablando de un remanente de cerca de 500 mil millones de pesos", dijo el presidente del comité de Estudios Económicos, Gabriel Casillas.

Explicó que a la junta de gobierno del Banxico le corresponderá decidir si se los da al gobierno federal, porque antes tiene que restablecer las reservas y el capital del instituto central que por el momento es negativo como está pasando en la mayoría de los bancos en el mundo cuando hay algún problema.

Dependiendo de ello, se tendrían ingresos para tener resueltas las finanzas públicas, pero no de manera estructural porque son de una sola vez como sucede con la recaudación que se está haciendo este año por adeudos fiscales de grandes contribuyentes ante una mayor fiscalización, ponderó.

"Son ingresos no recurrentes al igual que con la cobertura petrolera que no todos los años vas y la cobras, o que puedas usar los fondos de estabilización porque hay que empezar a ahorrar de nuevo", expuso.

Por eso, afirmó que todo apunta a que cada vez será necesaria una reforma fiscal hacia la segunda mitad del 2021 para instrumentarse en el 2022.

Por su parte, el presidente del IMEF, Ángel García-Lascurain Valero, recordó que desde hace tiempo las finanzas públicas arrastran un problema estructural.

Refirió que en el pasado se logró mantener un equilibrio con el fondo de estabilización, pero hay una deficiencia en las finanzas públicas que ahora se agrava con el cierre de miles de empresas por la recesión.

Gabriel Casillas dijo que si bien en el IMEF no hacen estimaciones trimestrales de crecimiento económico, esperan al igual que el consenso una caída de 20% entre abril y junio, con lo cual en el primer semestre del año se acumulará un desplome de 10.8% en comparación a igual periodo del 2019.

Dijo que todavía no podemos hablar de un posible rebrote del virus SARS-Cov-2 porque ni siquiera hemos alcanzado el pico.

El IMEF destacó que México comenzó a levantar las medidas de confinamiento a pesar de que el ritmo de propagación sigue creciendo con 6 mil 200 nuevos casos de Covid-19 y 641 muertes diarias en promedio en los últimos días que contrasta con los 4 mil 500 contagios y 595 fallecimientos diarios en promedio reportados en junio.

También rechazaron la iniciativa de Ley de Arrendamiento que protege al inquilino, por ser inconstitucional y porque generará distorsiones en el mercado de rentas.