Remesas alivian crisis de familias e impulsan ventas: Concanaco

Las remesas que recibió el país en el primer trimestre del año permitieron reactivar el consumo interno de diversas comunidades y familias, lo que benefició a los comercios del país, sin embargo, aún no se recuperarán los niveles previos a la pandemia, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

"De no reactivarse los sectores que siguen con restricciones y no aplicar políticas públicas que incentiven la inversión será muy difícil alcanzar el 5% de crecimiento de la economía que pronosticó el gobierno federal, ya que sin inversión no hay crecimiento y en consecuencia será más lenta la recuperación económica y el empleo", comentó.

Para el líder del comercio organizado las pequeñas tiendas se benefician de las remesas porque las familias adquieren productos básicos.

"Las divisas que llegan del extranjero son un respiro para miles de negocios locales, principalmente del comercio, pues las familias que reciben ese dinero lo usan en su mayoría para adquirir productos de la canasta básica, lo cual beneficia en su mayoría a los pequeños negocios del sector", dijo.

Explicó que los 11 mil millones de dólares recibidos en el primer trimestre del 2021 dan un respiro a las familias mexicanas, "las remesas representan un alivio".

Si bien hay una reactivación económica aún no se llegan a niveles del 2019, lo que "demuestra que la economía mexicana todavía está en reactivación y tardará muchos meses más para la recuperación de los ingresos perdidos en el último año", expuso.