Reportan ocupación hotelera del 98% tras festividades en la CDMX

Tras las actividades de Día de Muertos y el Show Run de CDMX del "Checo" Pérez, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que se reportó una ocupación hotelera del 98% este fin de semana, y que hubo un "gran" comportamiento cívico en términos de la pandemia.

"Ya vamos a dar el dato (de la derrama económica), terminando Fórmula 1, de cuál se estima... más bien, cuál fue exactamente la ocupación hotelera, para que ustedes lo conozcan; pero, en particular para este fin de semana, está cerca del 98 por ciento; es muy importante para la ciudad en términos del empleo directo e indirecto que se genera por estas actividades".

Añadió que el Desfile de Día de Muertos sobrepasó las expectativas, "la gente salió feliz a ver este Desfile, y creo que fue algo muy bueno para la ciudad".

A pregunta expresa si los capitalinos se comportaron a la altura aún con la pandemia de Covid-19, Sheinbaum aseguró que sí además porque hubo saldo blanco en estos eventos.

"Hubo un gran comportamiento, como siempre, cívico, la gran mayoría, en términos de la pandemia, llevó cubrebocas, había, obviamente, algunas personas que no lo hicieron, pero pues no tuvimos... fue saldo blanco".