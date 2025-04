Repunta comercio exterior de México en marzo de 2025

El valor de las exportaciones e importaciones mexicanas de mercancías repuntaron durante el tercer mes de 2025, en medio de la amenaza arancelaria de Estados Unidos, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las exportaciones totales de mercancías reportaron un aumento anual de 9.6% en marzo pasado, luego de un retroceso de 2.9% observado en febrero.

El valor de las ventas al exterior de mercancías alcanzó 55 mil 527 millones de dólares en el tercer mes del año, cifra integrada por 53 mil 354 millones de dólares de ventas no petroleras y por 2 mil 173 millones de dólares de petroleras.

Lo anterior significó un crecimiento anual de 7.1% en las exportaciones petroleras y de un incremento de 9.7% en las no petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 9.0% y las canalizadas al resto del mundo 13.7%.

Compras al exterior

El valor de las importaciones de mercancías, en marzo de 2025, fue de 52 mil 85 millones de dólares, lo que representó un alza anual de 7.1%. Dicha cifra fue resultado neto de un incremento de 8.0% en las importaciones no petroleras y de una disminución de 6.3% en las petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron variaciones anuales de -1.2% en las importaciones de bienes de consumo, en bienes de capital -1.3%, mientras que las adquisiciones de bienes intermedios aumentaron 9.7%.

Balanza comercial

La información oportuna de comercio exterior indica un superávit comercial de 3 mil 443 millones de dólares en marzo de 2025, saldo que se compara con los un mil 992 millones de dólares, observados en el mismo mes de 2024.

Para el primer trimestre del presente año, la balanza comercial presentó un superávit de un mil 97 millones de dólares. En el mismo periodo del año pasado registró un déficit de 2 mil 706 millones de dólares.