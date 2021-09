Repunta inflación, llega a 5.87% en primera quincena de septiembre

La inflación en la primera quincena de septiembre repunto por arriba de lo esperado por los especialistas, impulsada por el alza en los precios del gas doméstico LP, gasolina, jitomate y cebolla, de acuerdo con los datos publicados por el Inegi.

En la primera quincena de septiembre de 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento de 0.42 por ciento respecto a la quincena inmediata anterior, el incrementó más fuerte para dicho periodo desde 2016.

Producto de lo anterior, la inflación anual se ubicó en 5.87%, tasa superior al 5.60% reportada en la segunda quincena de agosto, ubicándose en el nivel más alto desde la primera quincena de junio pasado.

Entre los bienes y servicios cuya alza de precios incidieron más en la inflación fueron: jitomate con un incremento quincenal de 11.94%; gas doméstico LP, 2.26%; cebolla, 16.02%; gasolina de bajo octanaje, 0.38%; refrescos envasados, 0.74%; aceites y grasas vegetales comestibles, 3.0%; leche pasteurizada fresca, 0.86%; ejotes, 37.11%; primaria, 2.30%; y automóviles, 0.64%: Por el contrario, los genéricos cuya baja de precio contribuyó a la contención de la inflación, fueron: servicios profesionales, con una disminución de 13.94%; pollo, -1.29%; plátanos, -5.84%; aguacate, -4.45%; naranja, -5.67%; carne de cerdo, -0.84%; manzana, -1.68%; huevo, -0.51%; tomate verde, -2.88%; y papel higiénico y pañuelos desechables, -0.55%.

El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, presentó un incremento de 0.31% quincenal y de 4.92% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente se elevó 0.76% quincenal y 8.86% anual.

Al interior del índice de precios subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías aumentaron 0.43% y los de los servicios 0.17%.

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.92%, al mismo tiempo que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0.63% quincenal.