Repunta la venta de autos usados en primer semestre: AMDA

La incertidumbre económica y el encarecimiento de los autos nuevos le ha dado un impulso a la venta de vehículos usados.

De enero a julio, el financiamiento para la adquisición de autos usados creció 13%, mientras que los créditos para comprar unidades nuevas cayó 10.4%, en concordancia con el desempeño de la venta de vehículos último modelo en el país, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Y aunque en volumen aún son pocos en comparación con la cantidad de autos nuevos, de enero a julio se comercializaron 62 mil 467 autos usados en las agencias automotrices, cuando en el mismo periodo del año anterior se colocaron 55 mil 269 unidades.

Gerardo San Román, jefe de JATO Dynamics para América Latina, explicó que hay cierto equilibrio en el mercado automotriz, pues cuando bajan las ventas de autos nuevos sube la venta de autos usados.

"En 2015 y 2016 tuvimos un alto volumen de venta de autos nuevos y estos autos están regresando al mercado como seminuevos y se siente una subida. Ahora, el ambiente económico genera las condiciones para que el comprador se incline por una transacción más corta que para comprar un auto nuevo, prefieren comprar un seminuevo para el que sí les alcanza en lugar de comprar uno nuevo y quedarse corto", explicó.

Actualmente, de las ventas totales de las agencias 12% corresponden a autos usados cuando el año pasado eran 10%.

Los bancos también están cada vez más interesados en financiar la compra de autos usados.

De enero a julio, Banorte incrementó 17% el financiamiento para seminuevos; Banregio, 34%; BBVA, 32%; Cetelem, 1%, y Mi Banco Autofin, 8.8%.

El financiamiento para adquirir un auto usado es más corto. Los plazos son a 24, 36, 48 y 60 meses, pero el común es a 36 meses.

"Se venden más los seminuevos porque los nuevos se han encarecido y el consumidor quiere ahorrar", dijo el presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes de Automóviles, David Plasencia.

"Los bancos también se están fijando en el crédito para seminuevos porque sí se están desplazando en las agencias y antes no. Antes las agencias tomaban el usado a cambio de vender uno nuevo, pero ahora también es buen negocio", agregó.

La tasa de interés de un financiamiento para adquirir un seminuevo ronda 17% cuando la tasa para un auto nuevo es de 14%.

Garantías y riesgos. Tanto los bancos como las agencias ahora ofrecen más garantías al comprar un auto seminuevo.

Algunos dan un certificado que avala el buen funcionamiento del vehículo, poco kilometraje, con papeles en regla y con alguna extensión de la garantía por parte del fabricante o incluso algunos modelos 2017 o 2018 todavía entran en el periodo de cinco a siete años de garantía con la armadora.

"Son modelos que tal vez el comprador siempre quiso, pero era una versión para la que no le alcanzaba y ahora que ya está depreciado, pero que sigue siendo un buen vehículo, ya tiene una parte positiva la compra de un seminuevo", agregó San Román.

Sin embargo, los distribuidores no han aprovechado de todo el mercado de autos seminuevos debido a los fraudes que suelen presentarse en la comercialización de estos vehículos.

"Se requiere de un mayor esfuerzo para verificar la legalidad de estos vehículos y carecemos de los instrumentos de control por parte del Repuve y de las propias procuradurías y es un desincentivo para invertir en autos usados".

"Pero es necesario incrementar la participación de distribuidores en el comercio de autos usados", dijo el director general adjunto de la AMDA, Guillermo Rosales.

En Estados Unidos, por cada vehículo nuevo que vende se coloca un auto usado. En México, por cada 10 vehículos nuevos se comercializan sólo dos usados.