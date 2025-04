Requisitos para obtener una vivienda gratuita en México

El acceso a una vivienda digna en México es uno de los principales retos sociales. Para 2025, diversos programas buscan brindar casas gratuitas o de muy bajo costo a las familias más vulnerables.

Aquí te explicamos qué requisitos debes cumplir y cómo puedes postularte.

Requisitos principales para acceder a una vivienda gratuita

Los requisitos para postular a una vivienda gratuita o de bajo costo pueden variar ligeramente según el programa y la entidad federativa, pero en términos generales, los criterios que debes cumplir son:

Ser mexicano y residir en el país, especialmente en las zonas donde operan los programas (como Ciudad de México para el INVI).

Tener al menos 18 años cumplidos al momento de solicitar el apoyo.

Comprobar que no cuentas con otra propiedad registrada a tu nombre.

Tener ingresos familiares bajos o moderados; por ejemplo, en Ciudad de México se considera un ingreso de hasta 5 unidades de medida y actualización (UMA) mensual.

Pertenecer a alguno de los sectores prioritarios: personas en situación de pobreza, madres solteras, adultos mayores, víctimas de despojo o violencia, entre otros.

Presentar documentación oficial que respalde tu situación económica y personal, como acta de nacimiento, comprobante de domicilio, constancia de ingresos, CURP y credencial de elector (INE).

En el caso de Ciudad de México, el programa del INVI establece que si el solicitante no tiene ingresos formales, se tomará en cuenta el ingreso familiar, considerando los apoyos económicos de otros miembros del hogar.

¿Cómo se puede aplicar para obtener una vivienda gratuita?

El proceso para postularse también varía según el programa, pero en general debes seguir los siguientes pasos:

Consulta la convocatoria: Es importante estar pendiente de las publicaciones oficiales, ya que las inscripciones se abren en periodos específicos y pueden incluir requisitos particulares.

Reúne la documentación requerida: Además de los documentos básicos de identificación y comprobantes de ingresos, algunos programas pueden pedir constancias de situación social o cartas de no propiedad.

Llena la solicitud: Una vez abierta la convocatoria, debes llenar un formato de solicitud, ya sea en línea o en oficinas físicas habilitadas para este trámite.

Entrevista o estudio socioeconómico: En algunos casos, los solicitantes deberán pasar por una evaluación o entrevista para verificar que cumplen con los criterios de vulnerabilidad.

Asignación: Si cumples con todos los requisitos y hay disponibilidad, se te asignará una vivienda, ya sea de forma gratuita o bajo un esquema de pagos mínimos subsidiados.

Programas como "Vivienda para el Bienestar" tienen como objetivo entregar casas sin costo a familias de bajos recursos en varios estados del país, mientras que el INVI se enfoca en la rehabilitación, mejoramiento y construcción de vivienda social dentro de Ciudad de México.