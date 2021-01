Restaurantes lamentan "falta de sensibilidad" de autoridades

Luego de que la Ciudad de México y el Estado de México mantuvieron una semana más el semáforo rojo por el incremento de casos Covid-19, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), los Directores de Cadenas de Restaurantes (Dicares) y la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) lamentaron la falta de sensibilidad de las autoridades, pues han hecho caso omiso a sus solicitudes.

Expusieron que se les ha indicado a ambos gobiernos el grave riesgo en el que se encuentra la industria que genera más de cinco millones de empleos directos e indirectos en México, además reiteraron que los restaurantes no son fuente de contagio como se les ha señalado.

Con respecto al anuncio de los apoyos económicos que anunció Claudia Sheinbaum, que consisten en los $2 mil 200 pesos a colaboradores de los restaurantes y la reducción del impuesto sobre nómina para enero, estas organizaciones coincidieron en que es insuficiente, dado el profundo impacto que enfrentan los establecimientos.

Además, expusieron que en el Estado de México, el gobierno no ha anunciado algún apoyo financiero, dejando al desamparo a los empleados del sector y empresarios de esta entidad.

En relación al llamado de cientos de empresarios restauranteros del Valle de México que anticipan abrir el 11 de enero, la Canirac, Dicares y AMR expresaron que, si bien, no alentarán esta acción, respetarán y se solidarizan con los agremiados que, ante la desesperación de perder su patrimonio, apliquen esta medida.

Los tres grupos empresariales indicaron que durante una reunión con autoridades de la CDMX expusieron diversos argumentos y presentaron la propuesta de apertura con un aforo del 25% interiores y 35% en terrazas, con mesas de seis comensales máximo, un horario de cierre a las 22:00 horas, servicio de martes a domingo, entre otras medidas; sin embargo, "lamentablemente, estas propuestas no fueron escuchadas y ni siquiera se dio una contrapropuesta".