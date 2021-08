Retraso de citas en el SAT obstaculiza registro para outsourcing

El retraso en citas para trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una limitante para poder cumplir con el registro para el outsourcing, denunciaron contadores, ejecutivos de finanzas, abogados de empresas y la Coparmex.

Acusaron, sin presentar pruebas, que hay venta de citas, que no ayuda a la reactivación de la economía y generación de empleos, en momentos en que vivimos los estragos de la tercera ola de la pandemia.

De no generar condiciones favorables para el despliegue de la actividad empresarial y sin el apoyo de la autoridad fiscal, se irán por la vía del amparo, advirtieron.

En conferencia de prensa virtual conjunta, solicitaron al SAT poner orden disminuyendo de 30 a cinco días el tiempo para obtener una cita ante el fisco y agilizar las devoluciones de impuestos.

"La lentitud que se está generando en estas citas obstaculiza severamente el cumplimiento de todos los requisitos que se solicitan en esta reforma para el registro de empresas de servicios especializados y se cumpla la ley; precisamente estos retrasos en una buena parte obedecen a esa ineficiencia en el otorgamiento de estas citas", señaló el vicepresidente de Justicia y Asuntos Tributarios de la Coparmex, Reginaldo Esquer.

En tanto la presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Claudia de Buen, denunció que hay venta de citas.

Reconoció que no sabe si es verdad ya que sólo lo han oído. "Nos enteramos que hay venta de citas, no me consta", dijo al comentar que su contadora batalló para conseguir una.

Mencionó el caso de un contribuyente en Chiapas que recurrió al amparo para obtener una cita en el SAT. Por lo que están valorando como solución irse por esa vía si no se corrige la situación.

"Vamos a tener que meter amparos o algún recurso específico para poder manifestar que nadie está obligado a cumplir cuando la propia autoridad no te da los elementos para cumplir", advirtió.

El presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, Arturo Pueblita, la secundó al sentenciar que las autoridades deben evitar una escalada de amparos, porque le costará más al SAT pelear en tribunales.

Para el presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex, Juvenal Lobato el mes de prórroga para cumplir con la reforma al outsourcing, es insuficiente.

Exigió el mismo trato que se le da al sector público federal que tiene hasta enero del 2022 para ajustarse a los cambios en materia de subcontratación laboral.

La presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales, presentó una serie de propuestas como alternativas de solución:

Crear espacios digitales para la asignación adecuada y transparente de citas, citas virtuales a través de videollamadas, sedes alternas, flexibilizar la lista de trámites y usar el buzón tributario para una mayor comunicación con el contribuyente.

Una vez más ofreció las instalaciones de los 60 colegios confederados del IMCP para atender a los contribuyentes.

"Hay muchos problemas, pero estamos abiertos a contribuir con las soluciones", estableció.