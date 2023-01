Revisa tu recibo de nómina esta quincena, te caerá un extra

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- En esta cuesta de enero no olvides revisar a detalle tu recibo de nómina de esta primera quincena de enero, porque seguramente te caerá un dinero extra.

Recuerda que, debido a la alta inflación, se ajustaron las tarifas que se utilizan para calcular el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los asalariados.

Lo anterior significa, para la mayoría de los trabajadores, sobre todo los de menos ingresos que no reciben un subsidio, que tendrán un saldo a favor proveniente del ISR.

Es decir que en esta quincena pagarás menos impuestos a diferencia de lo que tú patrón te retuvo hace un año.

Por ejemplo, los que reciben un salario de entre 7 y 8 mil pesos mensuales, pagarán menos ISR y recibirán un extra, como resultado del ajuste por inflación del rango del porcentaje del impuesto calculado que deben pagar, ya que bajó de 6.4 % vigente hasta 2022 a 1.92 % en 2023.

Incluso habrá casos en los que también saldrán ganando los asalariados de mayores ingresos que son los que pagan la tarifa más alta del ISR que es del 35 %.

---Actualización de las tarifas

El pasado 27 de diciembre del 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la actualización de las tarifas que sirven para calcular el ISR que los patrones deben retener de su salario a los trabajadores.

Publicó la tabla con las nuevas tarifas que por ley se deben actualizar cada año, sobre todo cuando está presente el efecto de la inflación para poder blindar el ingreso de los trabajadores del alza de los precios al consumidor.

Dicha medida no es nueva, data de la reforma fiscal del 2014, mediante la cual se estableció que en caso de que la inflación acumulada rebase el 10 % desde la última revisión de las tarifas, éstas deben actualizarse nuevamente por el periodo comprendido desde el mes en que se hizo la última vez.

Para el ejercicio del 2022 no hubo cambio, pero para el 2023 si se actualizaron dado que la inflación rebasó el 10 % de manera acumulada.