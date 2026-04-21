Revisión de T-MEC va bien: M. Ebrard

Ciudad de México.- El gobierno de México puso en marcha la nueva estrategia de negociación junto con el sector privado rumbo a la revisión del T-MEC.

Por primera vez en una ronda de diálogo gubernamental, empresarios y líderes de los organismos del sector privado presentaron al titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, los planteamientos para eliminar aranceles al acero, aluminio y automóviles, así como para conservar un trato preferencial para bienes industriales y agrícolas.

En lo que fue la segunda ronda bilateral de negociaciones, realizada en la CDMX, Greer y Ebrard acordaron "impulsar importantes conversaciones técnicas esta semana sobre seguridad económica y acciones comerciales complementarias, el fortalecimiento de las reglas de origen para productos industriales clave, la colaboración en materia de minerales críticos y la resolución de los puntos conflictivos bilaterales pendientes".

Acordaron una primera reunión oficial de negociación bilateral del T-MEC la semana del 25 de mayo también en la Ciudad de México.

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Tras la reunión, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que fue importante reunirse con representantes de empresas y organizaciones del sector privado, "porque Estados Unidos toma nota de lo que a México le preocupa. El proceso de revisión del tratado, diría yo, va muy bien".

Tras el intercambio de posturas sobre la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, Ebrard y Greer dialogaron con representantes de las industrias siderúrgica y automotriz, afectadas por los aranceles del presidente Donald Trump.

El titular de la USTR escuchó a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y de la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham).

"Le comentamos (a Greer) lo que hacemos las empresas transnacionales en México y EU, la importancia de la integración de las cadenas de suministro y el valor que agregamos las empresas en la región", comentó el copresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle.