¿Sabes si tienes Afore? Hay 200 mil mdp a la espera de sus dueños

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL).- Al menos unos 200 mil millones de pesos de ahorro para el retiro están a la espera de conocer a su dueño, en un universo de 18 millones de cuentas de Afore que no han sido registradas por sus propietarios.

Ante este contexto, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), en conjunto con el Consejo de la Comunicación y el sector empresarial, busca reforzar el acercamiento y comunicación con los trabajadores, ante las mejoras a partir de la reforma de pensiones que entró en vigor en 2020.

"Lo que sabemos de estas cuentas es que tienen un número de seguridad social, estuvieron en algún momento en el mercado laboral formal. Es uno de los grandes retos que tiene el sistema. Tratar de identificar a quién pertenece gran parte de esas cuentas", dijo el presidente de Amafore, Guillermo Zamarripa.

En ese sentido, Zamarripa dijo que se harán esfuerzos muy importantes en los próximos meses "sobre qué se empezará a hacer".

El directivo explicó que si bien los recursos que no tienen dueño no representan ni 5% del total del sistema, que rebasa los 5.5 billones de pesos, se requiere un esfuerzo mayor para que los trabajadores sepan que hay un dinero de su propiedad y que formará parte de su pensión al momento de su retiro.

"La prestación más tangible que tienen los trabajadores es su saldo de Afore", dijo el directivo de Amafore.

----Aumentará salario base de cotización para una pensión mayor

En ese contexto, con el objetivo de aumentar el conocimiento de las cuentas de ahorro individualizadas y de las Afore, el Consejo de la Comunicación y la Amafore lanzaron la campaña ¿Sabes que hay detrás de un mejor retiro? donde uno de los principales mensajes que se busca colocar es que a partir de este año la cuota que aportarán las empresas irá creciendo de 5.15% del salario base de cotización a 13.87% en 2030.

"Es decir, durante los próximos siete años, los colaboradores podrán notar un aumento en las aportaciones, para que cuando finalice su vida laboral, cuenten con una mayor pensión y con ello, un patrimonio garantizado para su futuro", dijo el directivo.

En 2023, las Afore cumplen 26 años de operaciones en el país, con un universo de 73.1 millones de cuentas y más de 5.5 billones de pesos administrados, equivalente a 18.4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.