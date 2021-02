"Sanear a Pemex tardaría 5 años"

CIUDAD DE MÉXICO.- El saneamiento a las finanzas de Pemex tardaría al menos 5 años y tendría un costo de hasta 12 puntos del Producto Interno Interno Bruto del país, estimó la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).

En un análisis sobre la situación de la empresa entre 2009 y 2019, Fundef comentó que dada la situación financiera actual, el gobierno tendrá que plantear un rescate financiero y operativo de Pemex en lugar de hacer transferencias limitadas, ya que los datos indican que la empresa sola no va a salir de su complejo entorno.

"La administración actual tiene un objetivo de política pública claro respecto de Pemex: que sea la palanca del desarrollo del país. Sin cuestionar si la premisa anterior es correcta o no lo es, el requisito indispensable para que cumpla esa función es que financieramente este sólido y que sea una empresa generadora de recursos. Hoy Pemex no cumple con ninguna de las dos condiciones y por lo tanto no va a ser palanca de desarrollo", destaca el texto.

Según Fundef, la manera de apoyar a Pemex para solucionar los problemas estructurales es en etapas y con acciones profundas, con lo que la propuesta de acciones que se deben tomar en el corto plazo es otorgar apoyo financiero a la empresa para no quitarle flujo por pago de impuestos y definir cómo va a pagar su deuda, para lo cual se debe identificar la parte que es sostenible y la porción no lo es y que el gobierno la asuma.

"En el corto plazo hay que decidir cómo se va a mejorar la parte operativa de exploración: restitución de reserva y plataforma de producción. Esta evaluación se tiene que realizar dejando de lado los buenos deseos y teniendo evidencia de lo que es alcanzable".

En tanto, se debe definir la manera como se van a financiar esas inversiones, si será con más dinero del gobierno o asociaciones con privados.

"Es claro que hoy Pemex no tiene la capacidad de financiar inversiones", añadió.

Fundef recordó que el problema de Pemex es profundo y se ha venido gestando desde hace más de 10 años. Así, el punto de inflexión a un mayor deterioro fue 2014.