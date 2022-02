Santander: habrá poco interés en Banamex sin extranjeros

Si se descartan a compradores extranjeros en el proceso de venta de Banamex, se corre el riesgo de que haya una limitada cantidad de empresas interesadas, opinó Didier Mena, director de Finanzas de Santander México.

"Si Citi descarta a jugadores extranjeros, terminarán con muy pocos posibles interesados", dijo en conferencia con analistas.

Desde el punto de vista del directivo, la nacionalidad del capital es menos importante que la administración del banco.

"Podemos ver dos casos diferentes en la historia de la banca mexicana, donde no necesariamente a los mejores equipos administrativos, o a los equipos administrativos con experiencia, se les dio la oportunidad de adquirir bancos. Creo que en el caso de Banamex eso es aún más importante que sólo ver si es mexicano o es capital extranjero", dijo Didier Mena.

Recordó que Santander está interesado en el proceso de venta de Banamex y recordó que el banco siempre ha estado abierto a explorar cualquier oportunidad posible para consolidarse en el mercado mexicano.

"Nos consideramos el mejor candidato para consolidar el sistema bancario mexicano... Hemos explorado diferentes oportunidades, no del tamaño e importancia de Banamex, pero nuestro enfoque ha sido consistente", añadió.

El 13 de enero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que le gustaría que Banamex pueda ser adquirido por empresarios mexicanos y se "mexicanizara", aunque dijo que su propuesta no impide que inversionistas extranjeros puedan comprar el banco.

Esta semana, la presidenta global de Santander, Ana Botín, expresó que el gigante financiero español también estima participar en el proceso de venta de Banamex.

"México es uno de nuestros principales mercados y esperamos ser parte de ese proceso cuando éste comience, que se espera sea dentro de unos meses", comentó ante analistas.

La puesta en venta de la cartera de crédito minorista, acervo cultural, Afore y la valiosa marca de Banamex ha despertado el interés de los principales grupos financieros que operan en México, al considerar que se trata de un activo interesante que puede generar valor para su negocio.

Hasta el momento, las estimaciones del precio que puede alcanzar Banamex van de 10 mil a 12 mil millones de dólares, mientras que Fitch Ratings prevé riesgos de concentración en caso de que uno de los grandes grupos financieros que operan en México adquiera el banco.

A mediados de enero, el primer gran banco en interesarse por la compra de Banamex fue Banorte, de Carlos Hank.