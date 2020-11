SAT acusa "boicot" de despachos contables para acaparar citas

La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Raquel Buenrostro acusó un "boicot" de parte de despachos contables y empresas por medio de robots que buscaban acaparar las citas y saturar el sistema telefónico para afectarlos.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria explicó que esta situación se presentó principalmente en Jalisco y Nuevo León y se detectó que algunos funcionarios del SAT estaban coludidos con esos despachos.

"El tema de saturación de citas ocurrió lo fuerte, fuerte ocurrió hace dos meses, lo que detectamos es que estaban metiendo robots que estaban por empresas, sobre todo despachos contables Atrapaban todas las citas y ellos mismos eran los que las vendían y obviamente estaban coludidos con unos funcionarios del SAT", dijo.

Explicó que se identificaron en qué administraciones tributarias se dio el problema, qué despachos eran y qué era lo que estaban utilizando.

"Se modificó el sistema y se metieron medidas de seguridad para que no entraran estos robots y muchas de las quejas ahora que se han estado repitiendo son precisamente de los despachos que vendían las citas, porque también otra medida que se metió es que no pudiera pedir citas si no era el buzón del contributario".

La jefa del SAT dijo que se realizó un cambio en la solicitud de citas ya que además de proporcionar su RFC se les pedía directamente un correo electrónico.

"Entonces cuando se dan de alta, además de dar su RFC dan un buzón, un correo, y entonces lo que detectamos también es que usaban diferentes correos, correos hechizos, eso también se metió como una medida de seguridad para tener el control. Básicamente el robo de citas, digamos, la venta de citas estaba sobre todo en Jalisco y Nuevo León, y ahorita se disminuyó".

Buenrostro Sánchez dijo que también detectaron malas prácticas en el call center por lo que incluso se decidió no renovar el contrato con la empresa.