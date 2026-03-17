SAT alerta sobre errores frecuentes en declaración anual 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- A propósito del inicio del ejercicio fiscal 2025, donde los contribuyentes deberán presentar su Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente al año pasado, miles de mexicanos se preparan para cumplir con una de las obligaciones fiscales más importantes.

A pesar de que cada año se recomienda cumplir en tiempo y forma con este trámite obligatorio ante el SAT, los contribuyentes continúan con dudas. Por ello, conocer los errores más comunes al presentar la declaración será la clave para cumplir correctamente con esta obligación.

Aunque el proceso puede parecer sencillo, cometer errores en la declaración anual puede derivar en multas y recargos; así que a continuación te diremos cuáles son los errores más comunes.

No revisar la información precargada

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Al cumplir con tu Declaración Anual, uno de los errores más frecuentes es confiar completamente en la información que aparece precargada, pues a pesar de que el sistema del SAT integra datos de nóminas y facturas, estos pueden contener inconsistencias. Por ello, nunca está de más tomarse un tiempo extra para examinar a detalle los ingresos, deducciones y retenciones antes de enviar la declaración.

Capturar datos incorrectos

Equivocarse durante la captura de datos personales, así como el RFC, CLABE interbancaria, pueden retrasar devoluciones o generar problemas con el SAT.

Para evitar este error en tu declaración anual 2026, verifica que toda la información que aparece en pantalla sea correcta y se encuentre actualizada.

No declarar todos los ingresos

Omitir ingresos, ya sea por descuido o desconocimiento, es uno de los errores más graves ante SAT, pues esto puede derivar en sanciones e incluso auditorías, por ello es importante declarar todos los ingresos, incluso aquellos provenientes de actividades adicionales.

Otros errores comunes al presentar la Declaración anual 2026:

Revisa toda tu información fiscal antes de enviar.

Mantén tus datos actualizados en el portal del SAT.

Consulta a un contador si tienes dudas.