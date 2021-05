SAT confirma lista de factureras: se agregan 22 empresas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que en la actualización del listado global definitivo se agregaron a 22 empresas y personas físicas por operaciones con facturas falsas.

Destacan empresas de Cuernavaca, Morelos, dedicadas a la orfebrería joyería; en Pachuca, Hidalgo, encontró otra que se dedica al comercio al por menor de artesanías, relojes, joyería fina y artículos y en Puebla a comercializadoras de hilos, telas y juguetes.

También en Guadalajara, Jalisco, a promotores del sector privado de espectáculos con instalaciones para la presentación de eventos artísticos, deportivos y servicios de limpieza.

De Nuevo León a una empresa organizadora de convenciones y ferias comerciales e industriales; en Acapulco, Guerrero, a una de artículos de papelería y otra en Chilpancingo de cemento y grava.

Indicó que permanecerán en el listado como factureras debido a que no aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción.

Por esa razón, se actualizó definitivamente la situación a la que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Fueron notificados durante el 2017, 2018 y en 2020, con lo cual tuvieron el tiempo suficiente para demostrar que no son factureras. ?El SAT encontró que estas empresas y personas físicas no cuentan con activos para operar, ni personal, así como tampoco con infraestructura y capacidad material.