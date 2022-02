SAT da prórroga hasta julio para emitir la nueva factura electrónica

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgó una nueva prórroga para la emisión de la factura electrónica en su versión 4.0, según la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2022.

Los contribuyentes tienen hasta el 31 de mayo del presente año para migrar de la versión 3.3 a la 4.0, con lo cual sería obligatoria a partir del primero de junio.

Ahora tendrán hasta el 30 de junio, es decir que a partir del primero de julio ya deberán emitir el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) en su versión 4.0.

Lo anterior significa que los contribuyentes tendrán todo el primer semestre para adaptarse al 4.0, destacó el fiscalista Javier Zepeda.

El SAT publicó en su portal que para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, los contribuyentes obligados a expedir CFDI podrán optar por emitirlos en su versión 3.3 y para el CFDI que ampara retenciones e información de pagos podrán optar por emitirlos en su versión 1.0, conforme al Anexo 20, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2017, durante el periodo comprendido del primero de enero al 30 de junio de 2022.

Lo anterior también será aplicable a los complementos y complementos concepto, compatibles con dichas versiones, dispuso el SAT.



SAT no está preparado

Zepeda afirmó que las prórrogas que está dando el SAT reflejan que no está preparado para dar batalla a los contribuyentes.?"En el fondo es que no tiene la capacidad con su infraestructura tecnológica; se han dado otras prórrogas para otras cosas, que más allá que el contribuyente tiene que cumplir, tiene que ver con que el SAT no ha podido dar batalla a todos los contribuyentes cumplidos", manifestó.

Consideró que el SAT tiene la enorme tarea de revisar sus sistemas y tecnología porque parece ineficiente además de que no tienen un acercamiento con el contribuyente cuando reportan inconsistencias o fallas.

Incluso dijo que la primera prórroga que dio para la versión 4.0 de la factura electrónica, no era necesaria.

"La primera prórroga para cumplir con la nueva versión 4.0 de la factura electrónica, era innecesaria porque los cambios al CFDI, son interesantes, pero no eran tan trascendentes que obligaran a dar más tiempo", consideró.

Refirió que uno de los datos que se pide en la nueva factura es poner los del emisor -que es el proveedor-, y de quien las recibe -que es el cliente-, como la razón social, debe estar escrito tal cual aparece en el régimen societario la cédula fiscal del contribuyente.?"Este dato a muchos a lo mejor crea una problemática porque si falta una coma, tiene relevancia, pero es la única complejidad con la que los contribuyentes se pudieron encontrar", señaló.

Dar una prórroga para el 4.0 confunde más al usuario porque no fue un cambio estructural como lo fue la versión 3.3 porque ahí se tenía que integrar el código fiscal, matizó.

El fiscalista mencionó el mayor plazo que dio para las declaraciones mensuales de los contribuyentes, en donde prometió mayor simplificación, sobre todo para los del nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico).?"El Resico es una gran apuesta y estrategia para que paguen pocos impuestos; es buena estrategia, la ejecución es la que está dejando mucho qué desear", afirmó.

Por el contrario, dijo que para el caso de la Carta Porte, si se justifica que tengan más tiempo para cumplir con la digitalización de la factura para el traslado de mercancías.?"Si bien se dio una prórroga hasta marzo, hay empresas que entraron en un colapso de operación por no cumplir", advirtió.

Hizo ver que de emitir en un minuto una factura, hoy por hoy con toda la información que se requiere en la Carta Porte, son cinco minutos.

Es decir que se está cuadriplicando el tiempo que implica tener el complemento, por lo que esa obligación, si requiere mayor atención, alertó.