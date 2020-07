SAT debe informar sobre ISR pagado

Por decisión unánime del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), se instruyó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a hacer público el Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado, pagado o condonado de los capitales repatriados de 2010 a 2014.

La información fue requerida al SAT por un solicitante, quien pidió conocer el monto total de los capitales repatriados al país en los ejercicios de 2010 a 2014, desglosado en personas físicas y morales; así como el ISR pagado y recaudado; las contribuciones condonadas, y reportar en qué fueron invertidos los recursos que ingresaron al país por este concepto.

El SAT respondió sólo dos de los siete requerimientos del particular, motivo por el cual se inconformó ante el instituto.

Al presentar el asunto ante el pleno, el comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que el acceso a la información sobre este tema es relevante por la importancia que reviste para la economía nacional, pues en la repatriación de capitales los montos son de miles de millones de pesos y, por supuesto, incumben a todos no sólo al solicitante.

"A partir del momento en que un recurso es resuelto, se vuelve un asunto que debe cobrar publicidad, para que cualquiera que indaga lo mismo, algo cercano o relacionado pueda, a partir de esa respuesta, saciar su inquietud informativa o no tener que hacer una solicitud semejante", expuso.

El SAT omitió buscar la información solicitada en las áreas competentes, por lo que el Inai resolvió modificar la respuesta e instruyó a llevar a cabo una nueva búsqueda de la información que se requirió.