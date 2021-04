SAT deja a 18 contribuyentes en listado definitivo de factureros

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó en el listado definitivo de factureros a 18 contribuyentes que presentaron pruebas para su defensa, pero no lograron desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes.

Se trata de diversas empresas de diferentes sectores, pero sobre todo de servicios de consultoría y administración de negocios, comercializadoras y de contabilidad.

También de construcción de inmuebles, de equipamiento y servicios de seguridad en varias entidades de la República.

En los oficios que emitió correspondientes a contribuyentes que, sí aportaron argumentos y/o pruebas, pero no desvirtuaron el motivo por el que se les notificó por la presunción de tener operaciones simuladas amparadas por comprobantes fiscales por internet, se les da a conocer que se actualiza definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Los contribuyentes señalados en la lista negra que publica el SAT en su portal y en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se pondera que tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho previsto en el precepto legal para presentar información, documentación y argumentos.

Los que se mencionan con nombre, dirección y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y se defendieron, esperaron a que la autoridad valorara sus pruebas.

Tras ese proceso, se les dio a conocer la resolución por la cual no lograron desvirtuar los hechos, y por lo tanto se emitió la resolución definitiva.