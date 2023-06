SAT deja en lista negra definitiva a 3 contribuyentes por factureros

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Por no haber demostrado lo contrario, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dejó a tres contribuyentes en la lista negra definitiva por usar facturas electrónicas falsas.

Se trata de dos personas físicas con domicilio fiscal en Uruapan, Michoacán; uno dedicado al comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto madera, y otro a la fabricación de productos para embalaje y envases de madera.

Así como de una agencia de publicidad en Culiacán, Sinaloa.

No contaban con activos, ni personal como tampoco con la infraestructura que se requiere y la capacidad material para operar.

A los dos primeros, les notificó en 2019 y 2018 que eran presuntos factureros, y al segundo en el 2022.

Después publicó sus datos como nombre o razón social y Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en el portal del SAT.

Luego en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como presuntos factureros por usar facturas para amparar operaciones simuladas.

Los contribuyentes señalados tuvieron tiempo para defenderse, pero para mayo de 2023, no aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción.

De ahí que el órgano recaudador de impuestos actualizó de manera definitiva, la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, y se quedaron en el listado de factureros.