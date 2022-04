SAT depura de nuevo padrón sectorial

Por haber incumplido con diversos requisitos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio de baja a 923 empresas y personas físicas del Padrón de Importadores y Exportadores sectorial.

El listado de los contribuyentes suspendidos fue publicado recientemente en el portal del órgano recaudador de impuestos en el apartado de Padrón de Importadores, Padrón de Importadores de Sectores Específicos y/o Padrón de Exportadores Sectorial.

Se trata de diversas compañías de diferentes industrias y particulares que estaban inscritos en dicho catálogo para poder introducir mercancías clasificadas en sectores específicos de las fracciones arancelarias que determina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Estas 923 se suman a las 82 empresas importadoras que eliminó del padrón en julio del año pasado, junto con la Secretaría de Energía, sobre todo del sector de hidrocarburos.

Muchas de ellas no contaban con la e-firma vigente, carecían de los medios de contacto para efectos del Buzón Tributario y tenían opinión negativa en materia de obligaciones fiscales.

Tampoco habían realizado operaciones de comercio exterior por un periodo mayor a 12 meses, estaban ilocalizables y otras se dieron de baja en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Otras más presentaron información falsa, inexistente o alteraron información relacionada con sus operaciones de comercio exterior.

Se olvidaron de llevar su contabilidad, registros, inventarios o medios de control a los que están obligados conforme a las disposiciones fiscales y aduaneras.

Algunas tenían adeudos fiscales en firme superiores a 100 mil pesos sin garantizar, en tanto que otras empresas o contribuyentes no atendieron los requerimientos de las autoridades fiscales y aduaneras para presentar la documentación e información de cumplimiento.

Se detectaron también empresas con programa para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación (IMMEX) que no contaban con mercancías importadas temporalmente al amparo de dicho esquema en los domicilios registrados ante el SAT.

SECTOR HIDROCARBUROS

Para el caso de las empresas relacionadas con el sector de hidrocarburos y combustibles, se detectó que incumplieron con las obligaciones para esta industria.

Por ejemplo, operaron sin los permisos vigentes a los que se refiere la Ley de Hidrocarburos, realizaron operaciones o contrataron servicios con sujetos que no tenían autorizaciones respectivas.

En otros casos, no presentaron la autorización para introducción o extracción de mercancías de territorio nacional a través de tuberías, ductos, cables u otros medios susceptibles de conducirlas.

Fueron suspendidas también por haber realizado importaciones distintas por las que se les otorgó su inscripción al padrón.