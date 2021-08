SAT premiará a contribuyentes con régimen de confianza

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, adelantó que para la miscelánea fiscal del 2022, se propondrá al Congreso de la Unión, la creación de un régimen de confianza que le simplificará la vida al contribuyente cumplido. "No vamos a crear nuevos impuestos ni aumentar los vigentes, Vamos por una miscelánea con una simplificación administrativa, con un régimen de confianza simple para pagar los impuestos", anunció. Durante su participación en un evento en la American Society of Mexico, ratificó que no habrá un incremento en las tasas impositivas, porque las empresas están muy castigadas en tiempos de recuperación.

"No podemos cargarle siempre el costo a los que siempre cumplen, siempre declaran, cuando hay otro universo grande que no presenta impuestos", ponderó. La miscelánea, agregó, se centrará en combatir la evasión fiscal que es muy grande en nuestro país, atacando a la economía informal. "Tristemente la evasión es más grande de lo que imaginamos. Se puede calcular de manera indirecta y uno conservador hasta un billón de pesos de evasión, que es poco menos de la tercera parte del presupuesto de todo el 2020", matizó.

Explicó que si bien México fue uno de los pocos países que no dio estímulos fiscales, ya que en lugar de eso se dieron apoyos directos para mantener los empleos bajo el principio del ingreso universal por medio de los programas sociales, lo que permitió que no se afectara el consumo ni los ingresos de la gente.

Lo anterior se reflejó en el comportamiento del comercio al por menor que creció 8% a pesar de la pandemia y en tiendas de autoservicio. "Ese fue un indicador que la gente mantuvo su poder de consumo que permitió que la gente fuera librando la situación". Por eso, en correspondencia buscamos no aumentar ni generar los impuestos, refrendó. Sin embargo, reconoció que la economía informal, para todos representa una práctica desleal.

"Hay productos que compiten en desigualdad de condiciones en donde seguramente tienen un origen ilícito; vamos incorporar a todos los informales", aseguró. Expuso que el informal grande no es el que vende en la calle Correo Mayor en el Centro, ya que esa mercancía seguramente llegó por alguna aduana.

"Tiene un origen de un informal mayor que mueve grandes volúmenes que necesita un transporte, tren, avión, barco por eso trabajamos con la secretaría de Comunicaciones y Transportes para meter la Carta Porte en donde se manifiesta toda la carga", explicó. A través de esta factura electrónica, añadió, se garantiza el pago del IVA en donde la evasión es del 60% en servicios de logística, porque no se paga lo que se mueve de mercancías, denunció.