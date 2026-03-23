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SAT reduce costos de recaudación y aumenta ingresos en 2025

La autoridad fiscal recuperó 248 pesos por cada peso invertido en fiscalización durante 2025, reflejando eficiencia.

Por El Universal

Marzo 23, 2026 09:31 p.m.
A
SAT reduce costos de recaudación y aumenta ingresos en 2025

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Durante 2025 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) gastó menos recursos públicos para recaudar más impuestos y logró una mayor rentabilidad fiscal.

SAT reduce costos y mejora rentabilidad fiscal

Informó que el año pasado el costo de la recaudación bajó de 28 a 25 centavos por cada 100 pesos obtenidos en ingresos tributarios.

Por otro lado, el SAT optimizó la rentabilidad promedio de la fiscalización en el 2025.

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Entre enero y diciembre del año pasado, la autoridad fiscal recuperó 248 pesos por cada peso que invirtió en actos de revisión a los contribuyentes.

Plan Maestro y disciplina en gasto público

Lo anterior, según el órgano recaudador de impuestos, refleja la efectividad en el ejercicio del gasto de la institución.

Aseguró que dicha eficiencia en el uso de los recursos administrados por el SAT contribuyó a que durante el año previo obtuviera un récord histórico en los ingresos tributarios con 5 billones 351 mil 680 millones de pesos, es decir un crecimiento real de 4% en comparación con 2024.

Puntualizó que sólo con una política de disciplina y uso eficiente del presupuesto, junto con acciones emprendidas para modificar la cultura contributiva en el país, es posible el cumplimiento voluntario.

Ese es el principal objetivo para continuar con el fortalecimiento de la recaudación en beneficio de la nación, ponderó.

También resaltó la importancia de contar con la implementación de un programa como el Plan Maestro, cuyas directrices se alinean con las políticas del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de disciplina en el ejercicio del gasto público.

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